Butik Oteller Kitabı 2009 çıktı

İlk sayısından bu yana en çok tercih edilen tatil rehberi ‘Butik Oteller Kitabı’, bu yıl üçüncü sayısı yayımlanarak okur ile buluştu. Grup Yayıncılık tarafından her yıl eklenen otelleri ve zenginleştirilmiş içeriğiyle yenilenen kitap raflarda yerini aldı.



Her yıl olduğu gibi, bu yıl da kitapla birlikte okurlarına, otellerde indirim sağlayan Prestige Card hediye eden Grup Yayıncılık, hoş bir sürpriz ile 3 çifti 3 seçkin butik otelde havayolu ulaşımı dahil, bedava ağırlayacak.



‘Butik Oteller 2009’ kitabı okurları, hem Türkiye’nin en iyi 246 butik otelini tanıyacak, hem de otel ve bölge yazılarıyla baştan sona keyifli tanıtım yazılarını okuyacak ve çekilişe katılarak bedava tatil şansını yakalamış olacak.



Butik Oteller Kitabı 2009, ilk sayısı gibi alternatif tatil arayışında olan, büyük otellerin kalabalığından kaçan, daha küçük ve samimi konaklama adreslerini tercih edenler için hazırlandı. Ailesiyle, arkadaşlarıyla, sevdiği insanla veya tek başına özgürce tatil yapmak isteyen ve kendini evindeymiş gibi hissetmekten hoşlananlar için toplam 246 işletme ve gezginlere çevreyi tanıtmayı amaçlayan bölge tanıtımları, kitabın içeriğini oluşturuyor.



Tatilini unutulmaz kılmak isteyenler için



Geçen yıl verilen ve otellerde farklı oranlarda indirim sağlayan Prestige Card, bu sayıda da Butik Oteller Kitabı okuyucularına armağan edilecek. Kendisine has tarzı, farklı dekorasyonu, tarihi ve doğal kimliği, taptaze, organik yemekleri, enfes manzarası ve konumu, denizi, plajı, kumsalı, kedileri-köpekleri-ördekleri-atları, benzersiz bir eğlence ve dinlence anlayışı, romantik atmosferleri, sıcak-samimi personeli olan 246 otel, tatilini unutulmaz kılmak isteyenler için seçildi.



Türkiye’de, hatta Kıbrıs’ta, gizli kalmış köşeler dâhil, gidip görmedik yer bırakmayan, fotoğraflarıyla kitaba katkıda bulunan deneyimli gezgin ekibi; Mustafa Doruk, Ünal Titiz, Tolga Gürelli, Levent Şatır ve Tayfun Talipoğlu’ndan oluşuyor. Yeni kitaptaki en önemli yeniliklerden biri de gittiğiniz bölgede ve otellerde işinizi kolaylaştıracak küçük ipuçlarının yer aldığı yazılara yer verilmesi…



BUTİK OTELLER KİTABI 2009

Yayımlayan: Grup Yayıncılık

Editör & Metin Yazarı: İlyas Orak

Fiyatı: 19,90 TL