-Bütçe maratonu haftaya başlıyor TBMM (A.A) - 20.10.2011 - 2012 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı'nın TBMM Plan ve Bütçe Komisyonundaki görüşme takvimi belli oldu. Maliye Bakanı Şimşek, tasarıyı 26 Ekim Çarşamba günü sunacak. Edinilen bilgiye göre, 2012 yılı merkezi yönetim Bütçe kanunu tasarısı ile 2010 Yılı Merkezi Yönetim Kesinhesap Kanunu Tasarısının Plan Bütçe Komisyonunda görüşmelerine, 26 Ekim günü Maliye Bakanı Şimşek'in sunuşu ile başlanacak. Tasarının tümü üzerindeki görüşmeler, 31 Ekim Pazartesi günü yapılacak. Programa göre, bakanlıklar ve bağlı kuruluşların bütçeleri, Milli Eğitim Bakanlığı ve Maliye Bakanlığının bütçeleri hariç 2 oturumda görüşülecek. Komisyonun sabahki oturumları, saat 10.00'da başlayacak, 13.30'da sona erecek. Bir saatlik aranın ardından öğleden sonra yapılacak oturumlar ise 14.30'da başlayacak ve programın bitimine kadar sürecek. Pazartesi günleri sabah oturumu saat 11.00'de başlayacak. Bakanlıklar ve bağlı kuruluşların görüşme takvimi şöyle: 1 Kasım Salı: -TBMM, Sayıştay, Cumhurbaşkanlığı -Başbakanlık, MİT, MGK Genel Sekreterliği, Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı 2 Kasım Çarşamba: -Diyanet İşleri Başkanlığı, TİKA, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı -Basın-Yayın Enformasyon Genel Müdürlüğü, Vakıflar Genel Müdürlüğü, Atatürk, Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Atatürk Araştırma Merkezi, Atatürk Kültür Merkezi, Türk Dil Kurumu, Türk Tarih kurumu, RTÜK 3 Kasım Perşembe: -Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Rekabet Kurumu -Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, 4 Kasım Cuma: -Milli Savunma Bakanlığı, Savunma Sanayi Müsteşarlığı -İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı 14 Kasım Pazartesi: -Adalet Bakanlığı, Ceza ve İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İş Yurtları Kurumu, Türkiye Adalet Akademisi Başkanlığı, Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay, HSYK -Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu 15 Kasım Salı: -Milli Eğitim Bakanlığı, Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı, YÖK, Üniversiteler 16 Kasım Çarşamba: -Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Orman Genel Müdürlüğü, DSİ, Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü -Ekonomi Bakanlığı 17 Kasım Perşembe: -Gençlik ve Spor Bakanlığı, Spor Genel Müdürlüğü, Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü -Dışişleri Bakanlığı 18 Kasım Cuma: -Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Mesleki Yeterlilik Kurumu, Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Genel Müdürlüğü, Devlet Personel Başkanlığı -Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü, Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı 21 Kasım Pazartesi: -Avrupa Birliği Bakanlığı -Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü, Elektrik İşleri Etüt İdaresi Genel Müdürlüğü, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu, MTA, Petrol İşleri Genel Müdürlüğü 22 Kasım Salı: -Kültür ve Turizm Bakanlığı, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü, Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü, Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı -Sağlık Bakanlığı, Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 23 Kasım Çarşamba: Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı, Türk Akreditasyon Kurumu, TSE, Türk Patent Enstitüsü, TÜBİTAK, Türkiye Bilimler Akademisi -Ulaştırma Bakanlığı, Karayolları Genel Müdürlüğü, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, Denizcilik Müsteşarlığı, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü 24 Kasım Perşembe: -Kalkınma Bakanlığı, DPT, TÜİK, GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, DOP, KOP, Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, Hazine Müsteşarlığı, BDDK, SPK 25 Kasım Cuma: -Maliye Bakanlığı, Gelir İdaresi Başkanlığı, Kamu İhale Kurumu, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, tasarının maddelerinin görüşülmesi.