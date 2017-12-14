Bütçe görüşmelerinde "Haddini bil" tartışması

TBMM Genel Kurulu’ndaki bütçe görüşmelerinde AKP ve CHP milletvekilleri arasında tansiyon düşmüyor. Milletvekilleri, arasında görüşmelerin üçüncü gününde de “Haddini bil” tartışması yaşandı.

Hürriyet’ten Rıza Özel’in haberine göre, CHP Bolu Tanju Özcan’ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2004 yılında Yahudi Cesaret Madalyası almasını hatırlatmasının ardından AKP’li Meclis Başkanvekili Ayşenur Bahçekapılı’nın söz alarak dört partinin ortak imza attığı Kudüs deklarasyonunu hatırlatması, CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel tarafından eleştirildi.

Meclis Başkanvekili’nin oturumu tarafsız yönetmesi gerektiğine dikkat çekerek İç Tüzük maddelerini hatırlatan ve bir milletvekilinin sözlerini eleştiremeyeceğini belirten Özel, Bahçekapılı'ya “Haddini bil” diye seslendi.

Özel’in sözlerine tepki gösteren Bahçekapılı'nın da, “Haddimin sınırlarını ben çizerim, siz değil. Otur yerine, nasıl yöneteceğimi ben bilirim. Sen haddini bil” ifadelerini kullanmasının ardından ikili arasında tartışma yaşandı.

AKP sıralarından milletvekilleri Özel’in üzerine yürüyerek saldırmak istedi. CHP’li vekiller Özgür Özel’i etrafında etten duvar örerek korumaya çalışırken arbedeyi araya giren vekiller engellemeye çalıştı. Oturuma ara verildi.