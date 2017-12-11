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Meclis’te tansiyon yükseldi, İçişleri Bakanı Soylu ile CHP’li Hakverdi arasında ‘dönek’ tartışması

Kısa süreli arbedenin ardından oturuma ara verildi

11 Aralık 2017 23:33

TBMM Genel Kurulu’ndaki bütçe görüşmelerinde tansiyon yükseldi. CHP Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya “dönek” diye hitap ederken, Soylu da “Dönek senin genel başkanındır” diye cevap verdi. Gerginliğin artmasının ardından CHP’li ve AKP’li vekiller karşı karşıya gelirken, oturuma ara verildi. 

Hürriyet’ten Rıza Özel’in haberine göre, bütçe üzerine söz alan AKP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Muş’un konuşmasının tamamını görevden alınan Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi’ye ayırmasının ardından CHP Grup Başkanvekili Engin Altay söz aldı. Altay’ın Muş’un sözlerini yalanlamasından sonra da kürsüye İçişleri Bakanı Süleyman Soylu geldi ve görevden alma kararını savundu. Bakan Soylu’nun sözlerine CHP’li vekiller tepki gösterdi.

CHP Milletvekili Haydar Akar’ın Bakan Soylu’ya “Dönek” diye seslenmesi AKP’li ve CHP’li vekilleri karşı karşıya getirdi. Bakan Soylu’nun da “Dönek senin genel başkanındır” diye cevap vermesi ile iki parti vekilleri birbirlerinin üzerine yürüdü. Genel Kurulu yöneten Meclis Başkanı İsmail Kahraman oturuma ara verdi. Arbedeyi araya giren vekiller engelledi.

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