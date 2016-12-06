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Bütçe görüşmelerinde 'dekont' tartışması

Kılıçdaroğlu, Erdoğan’ın bankada 200 bin doları olduğunu iddia etmiş ve “Bu parayı TL’ye bozdurdu mu merak ediyorum” diye sormuştu

06 Aralık 2016 04:48

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Albaraka Türk Bankası'nda bulunduğu iddia ettiği "200 bin dolarını Türk lirasına çevirip çevirmediği" soruna Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'dan 'dekontlu' yanıt geldi.

Meclis’te süren bütçe görüşmeleri sırasında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Albaraka Türk Bankası’nda 200 bin doları olduğunu iddia etmiş ve “Bu parayı TL’ye bozdurdu mu merak ediyorum” diye sormuştu.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Erdoğan’ın bankadaki parasını bozdurduğunu belirterek, “İşte dekontu burada” diyerek dekontu gösterdi.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ise Bozdağ’ın gösterdiği dekontun bir kopyasını istedi ve ne zaman bu işlemin gerçekleştiğini sordu. Bozdağ, Özel’e dekontu vermedi. 

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