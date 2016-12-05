Kılıçdaroğlu: İsrail Mavi Marmara için tazminat değil 'lütuf' ödemesi yaptı, anlaşmada tercüme etmediler!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Mavi Marmara krizinden 6 yıl sonra İsrail ile imzalanan anlaşmada yer alan 20 milyon ödemenin bir tazminat olmadığını bir 'lütûf' olarak verildiğini söyledi.

TBMM'deki bütçe görüşmelerinde söz alan Kemal Kılıçdaroğlu, anlaşmanın Türkçe tercümesinde yer alan "ex-gratia" kelimesine dikkat çekti Türkçe tercümede de bu tabirin kullanıldığını ve bunun "lütuf" olduğu anlamına geldiğini ifade eden, Kılıçdaroğlu, "siz lütuf mu kabul ediyorsunuz?" diye sordu. Anlaşma metni şöyle: