-BÜTÇE GÖRÜŞMELERİNDE "DENSİZ" TARTIŞMASI TBMM (A.A) - 24.11.2010- TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Sanayi ve Ticaret Bakanlığının 2011 yılı bütçesinin görüşmeleri sırasında AK Parti Kocaeli Milletvekili Muzaffer Baştopçu ile MHP Denizli Milletvekili Emin Haluk Ayhan arasında tartışma yaşandı. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Sanayi ve Ticaret Bakanlığının 2011 yılı bütçesinin görüşmeleri devam ediyor. CHP İstanbul Milletvekili Mustafa Özyürek, iktidarın tercihini, büyük sermayenin büyük mağazalarından yana yaptığını, esnaf ve sanatkarın kendi kaderine terk edildiğini söyledi. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Sanayi ve Ticaret Bakanlığının 2011 yılı bütçesinin görüşmeleri devam ediyor. Bütçe üzerinde söz alan Mustafa Özyürek, özellikle KOBİ'ler ile küçük esnaf ve sanatkarın durumunda ciddi bir sıkıntı bulunduğunu ileri sürdü. Özyürek, memur, işçi, emekli gibi kesimlerin gelirlerinin yetersizliği ve büyük mağazaların şehirlerin göbeğinde kurulması nedeniyle esnafın iş yapamadığını anlattı. Özyürek, bakkalların, sadece gazete ve ekmek satar hale geldiğini dile getirerek, ''Her Meclis açılışında Sanayi ve Ticaret Bakanları, büyük mağazalarla ilgili yasa tasarısını Meclise göndereceklerini söylerler ancak dönem bitiyor, böyle bir tasarının çıkma şansı yok. İktidar, büyük sermayenin büyük mağazalarından yana tercih yapmış, esnaf ve sanatkar kendi kaderine terk edilmiştir. Bakkal, küçük esnaf her geçen gün eziliyor, buna mutlaka çözüm bulmak lazım. Sayıları milyonları bulan küçük esnaf, bu ülkenin sigortasıdır. Onlar devreden çıkarsa, sıkıntıya düşerse ekonomide de önemli sorunları yaşarız'' diye konuştu. MHP Sakarya Milletvekili Münir Kutluata, kriz döneminde işsiz kalanların, işyerlerine dönüp dönemediğini sorarak, ekonomideki hasarın reddedilmemesi gerektiğini ifade etti. AK Parti Antalya Milletvekili Sadık Badak, KOSGEB'in personel yapısı ve çalışma şartları bakımından güçlendirilmesi gerektiğini söyledi. Badak, Kredi Garanti Fonu'nun, esnaf ve KOBİ'lerin umutla bağlandığı bir yapı olduğunu ancak son birkaç yıldır beklenen gelişmenin sağlanamadığını belirterek, bu konudaki tıkanıklığın nasıl aşılabileceği sorusunu yöneltti. BDP Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan, dış ticaretin Sanayi ve Ticaret Bakanlığında olmadığını, iç ve dış ticaretin birbirinden ayrı konumlanamayacağını görüşünü dile getirdi. Kaplan, Türk Ticaret Kanununun çıkması geciktirilerek, esnafa en büyük kötülüğün yapıldığını, her kesimin bu yasayı istediğini söyledi. Kaçak çayın yanı sıra kaçak şekerin de Türkiye'de satıldığını ileri süren Kaplan, ''vatandaşın çayına, şekerine karşı duyarlı olunmasını'' istedi. Kaplan, ''8 yılda AK Parti Hükümeti olarak bir tek şeker fabrikası kurdunuz mu? Hep satıyorsunuz, biraz da üretmek, fabrika kurmak gibi bir düşüncesiniz yok mu?'' diye sordu. Alışverişini küçük bakkallardan yaptığını, sürekli bu konuyla ilgili yasanın ne zaman çıkacağı sorusuyla karşılaştığını belirten Kaplan, ''Acaba hipermarketlerin ortaklarının AK Parti'li olduğu söylentisi var, ondan mı kaynaklanıyor?'' dedi. -''DIŞARIDA GÖRÜŞÜRÜZ''- MHP Denizli Milletvekili Emin Haluk Ayhan, krizden dolayı ekonomilerin daraldığını, bundan Türkiye'nin, Denizli'nin etkilenmediğini söylemenin mümkün olmadığını ifade etti. Ayhan, Denizli'nin istihdam kaybettiğini öne sürerek, ''Söyle bakalım, 160 bin istihdamın kaçı geri geldi?'' dedi. AK Parti Kocaeli Milletvekili Muzaffer Baştopçu, ''Söyle bakalım, söyle bakalım... Böyle bir üslup yok'' diyerek Ayhan'ı eleştirdi ve ''adaba uymasını'' istedi. Ayhan'ın, ''Sayın Başkan ikaz edin, böyle densiz müdahale olmaz'' diye tepki göstermesine Baştopçu, ''Sensin densiz'' karşılığını verdi. Ayhan, Baştopçu'dan sözlerini geri almasını istedi. Baştopçu da ''Almıyorum. Öyle ikide bir ayağa kalkma. Kalkarsan dışarda görüşürüz o zaman'' dedi. Ayhan ise ''Seviye çok düşüyor, iktidar muktedir değil, Plan ve Bütçe Komisyonunu toplayamıyorlar. Dışarda ne yapacaksak, burada da yaparız'' diye konuştu. Kısa süren tartışmanın ardından Ayhan, konuşmasına devam etti. Bütçe üzerinde görüşmeler devam ediyor.