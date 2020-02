Bütçe görüşmeleri Binali Yıldırım'ın Meclis'teki son mesaisi mi?

T24 Haber Merkezi

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi kapsamında ilk kez Cumhurbaşkanlığı’nca hazırlanıp Meclis’e sunulan 2019 yılı bütçe kanununa dair Genel Kurul görüşmeleri bugün başlayacak. Hafta sonları dahil kesintisiz 12 gün sürecek bütçe görüşmelerine TBMM Başkanı Binali Yıldırım başkanlık edecek.

Kulislerde ismi AKP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olarak geçen Yıldırım, partisi tarafından seçilmesi halinde bütçe görüşmeleri sırasında Meclis’te son kez mesai yapmış olacak.

Erdoğan'dan İstanbul adayı için sinyal: Bütçe görüşmeleri var, biraz sabırlı olacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçen salı G-20 temasları ve Güney Amerika gezisi sonrasında Esenboğa Havalimanı'nda basın mensuplarına yaptığı açıklamada, AKP’nin İstanbul adayıyla ilgili "Meclis'te bütçe görüşmeleri var. Bütçe görüşmelerini Meclis Başkanımızın yönetmesinden daha doğal birşey olamaz. İstanbul adayı ile ilgili biraz sabırlı olacağız. Nihai kararımızı önce tabanı yoluna koyduktan sonra adımımızı atacağız" demişti.

Binali Yıldırım: Kader çizgimizde ne varsa onu göreceğiz, bundan kaçış yok

Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya ise bugünkü köşe yazısında, Çin, Kırgızistan ve İran’ı kapsayan gezisinde bir hafta süreyle birlikte olduğu Binali Yıldırım’ın İBB Başkanlığı konusunu ne zaman açılsa yanıt vermekten kaçındığını ve dönüş yolunda da konuyla ilgili “Kader çizgimizde ne varsa onu göreceğiz, bundan kaçış yok” dediğini kaleme aldı. Sarıkaya’nın köze yazısına göre Yıldırım adaylık konusuyla ilgili şunları söyledi:

“Tabii ki her görevin kendine has farklı bir tatmin düzeyi var. Evdekiler için bu gelişmeler sürpriz oldu diyebilirim. Ev içi istişareye önem veren birisiyim. Ancak bir karara varınca, herkes her zaman arkamda olur, asla yalnız kalmam.”