Büşra Sanay'ın Türkiye'de ensest gerçeğini anlattığı kitabının imza programına 2 AVM'den iptal

CNN Türk haber spikeri Büşra Sanay, Türkiye'deki ensest gerçeğine dikkat çektiği kitabı "Kardeşini Doğurmak" için 2 AVM'de düzenleyeceği imza programları iptal edildiğini duyurdu. Sanay iptalin gerekçesini, "İki imza programım konu sakıncalı bulunduğu için iptal edildi" şeklinde açıkladı.

Gazeteci Sanay, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, geçtiğimiz ay yayımlanan kitabı için düzenlenecek 2 imza programının, kitabın konusu sakıncalı bulunarak iptal edildiğini duyurdu.

Sanay Twitter'daki kişisel hesabından iptalleri "İlk sansür AVM yöneticilerinden geldi. İki imza programım konu sakıncalı bulunduğu için iptal edildi. Kardeşini doğurmak öyle bir yaraya dokundu ki görmememiz için ellerinden geleni yapıyorlar" paylaşımıyla duyurdu.