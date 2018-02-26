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Kültür-Sanat

Büşra Sanay, Türkiye'deki ensest gerçeğini gözler önüne serdi

Orhan SENCER / İSTANBUL, (DHA) - Gazeteci yazar Büşra Sanay, “Kardeşini Doğurmak” adlı kitabında Türkiye’deki ensest gerçeğini anlattı

26 Şubat 2018 15:58

Orhan SENCER / İSTANBUL, (DHA) - Gazeteci yazar Büşra Sanay, “Kardeşini Doğurmak” adlı kitabında Türkiye’deki ensest gerçeğini anlattı.
Yıllarca süren titiz bir çalışmayla ensest mağdurlarından ailelere, sosyologlardan ilahiyatçılara, hukukçulardan eğitimcilere, psikologlardan adli tıpçılara kadar her kesimden insanla konuşarak, Türkiye’nin ensest tablosunu ortaya çıkaran CNN Türk\'ün haber spikeri Büşra Sanay, Doğan Kitap tarafından yayımlanan “Kardeşini Doğurmak” adlı kitabında bu gerçeği gözler önüne serdi.
Sanay, Türkiye’de ensesti yazmaya çalıştığını belirterek, şunları söyledi:
“Kan ve gözyaşı akmaya tükendi, insanın vahşeti tükenmedi. Türkiye’de ensesti yazmaya çalıştım. Adli tıpçı, hakim, cezaevi psikologları, avukat, öğretmen, daha çoğu ve mağdur edilen kişilerle konuştum.”
LİVANELİ: GERÇEĞİN GÖZÜNÜN İÇİNE BAKMAYA ÇAĞIRIYOR BİZİ
Zülfü Livaneli, kitabın kapak arkası için yazdığı yazısında, “Büşra Sanay insanlığın en karanlık noktasına, en bağışlanmaz suçuna büyük bir cesaretle eğiliyor ve ne kadar acı olursa olsun gerçeğin gözünün içine bakmaya çağırıyor bizi. Belki de arınma, bu yüzleşmelerle gelecek. Büşra gibi duyarlı insanların acı çekme pahasına yazdığı, böyle önemli kitaplarla… Okurken sarsılacaksınız, hem de çok sarsılacaksınız. Sanırım gerekli olan da bu” ifadesini kullandı.

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