Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in kızı Buse Terim, 6 ayda nasıl 21 kilo verdiğini açıkladı.
Buse Terim, ‘fasting’ olarak adlandırılan aralıklı oruç sistemiyle kilolarından kurtulduğunu açıkladı. Yıllarca bir sürü diyet uyguladığını belirten Terim, nasıl kilo verdiğini şöyle anlattı: “İkinci kızımı doğurduktan sonra da birçok beslenme türünü denedim ama bunları yaparken bir paket düzenine ve bir diyete bağlı kalmanın bana iyi gelmediğini fark ettim.
O yüzden kendi kontrolümü kendi elime almaya karar verip, bu aralıklı orucu denedim. Bana çok iyi geldi. Saçma açlıklarım azaldı, aç karnına uyumanın bana iyi geldiğini fark ettim. Aç karnı yattığımda hem daha güzel uyku uyuyorum, hem de sabah daha dinç kalkıyorum. Aralıklı oruç uygularken kendi beslenmemi kendim ölçmeye başladım.”