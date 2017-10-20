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Sağlık

Burun Okulu adıyla anılan proje sınırları aştı, toplantıya 200 cerrah katıldı

İSTANBUL,(DHA)- GELİŞTİRDİĞİ Rhinoplasty School (Burun Okulu) projesiyle burun estetiği hakkındaki tüm ayrıntıları canlı cerrahilerle masaya yatıran Kulak Burun Boğaz Uzmanı Dr

20 Ekim 2017 19:42

İSTANBUL,(DHA)- GELİŞTİRDİĞİ Rhinoplasty School (Burun Okulu) projesiyle burun estetiği hakkındaki tüm ayrıntıları canlı cerrahilerle masaya yatıran Kulak Burun Boğaz Uzmanı Dr. Süreyya Şeneldir, toplantıyı ilk kez yurt dışında gerçekleştirdi. Projeyi 200 cerrah takip etti. 

Kulak Burun Boğaz Uzmanı Dr. Süreyya Şeneldir\'in projesi Rhinoplasty School\'un (Burun Okulu) 14’üncü toplantısı Ukrayna’daki Odesa National Medical University’de gerçekleşti. 2012’den bu yana düzenlenen ve 2 yıl önce uluslararası platforma taşınarak Rhinoplasty School adıyla anılmaya başlayan toplantı, ilk kez yurtdışında düzenlendi ve 200’e yakın cerrah tarafından takip edildi. Katılımcılar, burun estetiği hakkında tüm ayrıntıların anlatıldığı sunumların ardından gerçekleşen canlı cerrahileri üniversite kliniğindeki toplantı salonundan izledi. Hastanın burun yapısını net ve ayrıntılarıyla görmeye imkan sağlayan cerrahiler katılımcılara verimli bir eğitim ortamı sağladı. Rhinoplasty School Odesa\'da bir günde 2 canlı cerrahi gerçekleşti.

GELDİĞİMİZ NOKTA GURUR VERİCİ

Burun okulunun geldiği noktayı gurur verici olarak değerlendiren Dr. Süreyya Şeneldir, “2012\'de 17 katılımcıyla başladığımız toplantımıza, Odesa National Medical University’de 200’e yakın meslektaşım katılım gösterdi. Bu inanarak başladığımız ama bugünlere geleceğini hayal bile edemediğimiz bir nokta. Toplantılarımız sadece İstanbul ile sınırlı kalmadı. Yılda en az bir kez Anadolu\'da toplantı yapmaya gayret ettik. En son geçen eylül ayında Van 100. Yıl Üniversitesi’nde gerçekleştirdiğimiz toplantıya gösterilen ilgi memnuniyet vericiydi. Daha önce de Diyarbakır, Adana, Sivas, İzmir ve Kayseri’de bulunan üniversitelerimiz tarafından aldığımız davetlerle birçok kez Rhinoplasty School’u okul çatısı altında gerçekleştirdik. Ancak Rhinoplasty School bu toplantı ile ilk kez yurtdışına açılmış oldu. Bu hem şahsım hem de ülkem adına gerçekten gurur verici bir gelişme. 30 Mart-1 Nisan 2018’de İstanbul’da gerçekleşecek 3 günlük Rhinoplasty School İstanbul’un ardından, aldığımız davetlere icabet etmeye ve hem yurtiçinde hem de yurtdışında bu geleneği sürdürmeye devam edeceğiz\" dedi.

(FOTOĞRAFLI)

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