Burun estetiği, güven duygusunun gelişmesine de yardımcı olabilir

İstanbul,17 Ekim, (DHA)-KULAK Burun Boğaz ve Baş, Boyun Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Yusuf Orhan Uçal, rinoplastinin (burun estetiği) kişinin kendine olan güven duygusunun gelişmesine de yardımcı olabileceğini söyledi.

Burun estetiği ameliyatının, burnun şeklinin düzeltilmesinden çok daha şaşırtıcı yararlar sağlayacağını belirten Op. Dr. Yusuf Orhan Uçal, rinoplastinin en belirgin faydalarının yüzde görülebileceğini, kozmetik açıdan rinoplastinin, eğrilik olan, çok büyük veya çok küçük burnu olan hastalara yarar sağlayabileceğini söyledi. Op. Dr. Uçal, hastaların burun şeklini düzeltmek amacıyla burun estetiği yaptırmaları için birçok farklı nedenleri olduğunu ve bunların burun boyutunu küçültmek, büyüklüğünü arttırmak, burun ucu şeklini düzeltmek, burun deliklerinin büyüklüğünü azaltmak veya genişletmek, burun ucunun açısını değiştirmek ve eğri burnu düzeltmek olduğunu söyledi.

Kolay bir nefes almanın sağlık üzerinde büyük yararları olduğunu ifade eden Op. Dr. Uçal, \"Hepimizin daha iyi nefes almaya ihtiyacı var. Nefes almak daha iyi bir gece uykusu için bile olsa, sağlığınız üzerinde olumlu etki yaratır. Nefes almakta sıkıntı çekiyorsanız, bu durumun ne kadar zor olduğunu da biliyorsunuz demektir. Uyku apnesine bir tür burun kemiği sorunun neden olması durumunda burun estetiği cerrahi olarak problemi ortadan kaldırarak solunumunuzu ve uyku düzeninizi iyileştirebilir” diye konuştu. Ameliyatın duygusal sağlığa da katkı sağlayacağını belirten Uçal, rinoplastinin kişinin kendine olan güven duygusunun gelişmesine de yardımcı olabileceğini ifade etti.

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