Burun damlası kullandı; 60 yıldır cildi gri

Amerika'da yaşayan genç kadının hayatı 11 yaşında kullandığı burun damlasının ardından kabusa döndü. Metal içerdiği uyarısı bulunan burun damlasını kullandıktan 4 yıl sonra cildi gri bir renge dönen Rosemary Jacobs'un sorununa 60 yıldır çözüm bulunamadı.

Emekli ilkokul öğretmeni olan kadına, cildin mavi veya gri renge dönüşmesine yol açan arjiri teşhisi koyuldu. 1950'li yıllarda hastalığın hiçbir tedavisi olmadığı için tedavi de olamayan Jacobs, yıllardır bu sendromla yaşıyor.

İnsanların tepkisinden dolayı çok büyük zorluklar yaşadığını söyleyen Rosemary Jacobs, "İnsanlar bana yüzündeki Cadılar Bayramı makyajını artık silebilirsin, yürüyen bir ölüye benziyorsun, nereden geldin, hangi dili konuşuyorsun diyorlar. Bu benim için gerçekten yıkıcı oluyor. Bu hastalık yüzünden hiç evlenmedim ve uzun süreli bir ilişkim olmadı. Hatta bir keresinde uçakta bir hostes bana oksijen maskesi takmaya çalıştı."