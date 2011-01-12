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BURS'TA EK SÜRE CUMA GÜNÜ SONA ERİYOR ANKARA (A.A)

12 Ocak 2011 12:51

-BURS'TA EK SÜRE CUMA GÜNÜ SONA ERİYOR ANKARA (A.A) - 12.01.2011 - Yükseköğrenim Kredi ve Yurtları Kurumunun (YURTKUR), kredi ve burs müracaatları sonrasında taahhüt senetlerini zamanında tanzim ve tasdik ettiremeyen öğrenciler için verdiği ek süre 14 Ocak Cuma günü sona erecek. YURTKUR'a, burs, öğrenim ve katkı kredisi almak için başvuran adaylardan 150 binine burs, diğerlerine de öğrenim ve katkı kredisi tahsis edilmişti. Burs ve kredi tahsis edilen öğrenciler, 14 Ocak Cuma gününe kadar taahhüt senetlerini noterde, vergi, resim ve harç için para ödemeksizin tanzim ve tasdik ettirdikten sonra YURTKUR'un bölge veya yurt müdürlüklerine teslim edecek. Bu öğrencilerin burs veya öğrenim kredileri 27 Ocak 2011 tarihinde ödenecek. YURTKUR, burs, öğrenim ve katkı kredisi için 31 Aralık 2010'da dolan başvuru süresini, 14 Ocak Cuma gününe kadar uzatmıştı.

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