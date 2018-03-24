Burslarla okuyan iş adamından eğitime destek

İSTANBUL, (DHA)- ERZURUM\'un Horasan İlçesi\'nde 5 çocuklu bir ailenin 4\'üncü çocuğu olarak dünyaya gelen iş adamı Vehbi Orakçı, aldığı eğitim burslarıyla okuyup mühendis oldu. Vefa borcunu ödemek için doğduğu şehre 2 ilkokul yaptıran Orakçı, Arev Okulları\'nı kurarak Anadolu\'nun ücra köşelerinde yaşayan ve maddi imkansızlık nedeniyle okuyamayan öğrencilere kucak açmayı hedefliyor.

İlkokulu bitirdikten sonra maddi imkansızlık nedeniyle okula gidemeyen işadamı Vehbi Orakçı, 2 yıllık aranın ardından dönemin Horasan kaymakamının desteğiyle orta öğrenimine devam etti. Ortaokul, lise ve üniversite eğitimini yatılı okullarda burslarla tamamlayan Orakçı, eğitime olan vefa borcunu ödedi. Yüksek mühendis ve işadamı kimliğiyle İstanbul Beylikdüzü\'nde öğretmenlik yapan Orakçı, \"Okulda dersler boş geçiyordu. Maaşımı okula bağışlayarak mahallemin okulunda bir yıl vekil öğretmenlik yaptım. Ardından Beylikdüzü Belediye Başkanlığı yaptım. O dönemde 13 okul, Türkiye birincisi Fen Lisesi, öğrenci yurtları, öğretmen lojmanları, Atatürk Öğretmenevi başta olmak üzere eğitimle ilgili 40\'a yakın projeye imza attık. Beylikdüzü; Kadıköy, Beşiktaş ve Şişli\'den sonra İstanbul\'da 4\'üncü oldu\" dedi.

TECRÜBELERİMİ AKTARMAK İSTEDİM

Arev Eğitim Vakfı\'nı kurarak 8 yılda on binlerce gence eğitim desteği verdiklerini anlatan Orakçı, \"Vakfımızda 8 yıldır on binlerce insan kurs, seminer, konferans, mesleki kurs, 450 öğrencimiz ise ücretsiz robotik kursu görüyor. Erzurum\'da ilk ve ortaokul yaparak devlete bağışladık. 25 yıllık tecrübe ve birikimimizi katarak Arev Okulları\'nı açtık. Bu sene iki kampusta anaokulu, ilkokul, ortaokul, anadolu lisesi ve fen lisesi olmak üzere 5 kategoride hizmete başlayacağız\" diye konuştu.

ANADOLU\'DAN GELEN ÖĞRENCİLERİMİZE YURT KURACAĞIZ

Vakfın çatısı altında bir öğrenci yurdu da kuracaklarını belirten Orakçı hedeflerini şu sözlerle anlattı:

\"Türkan Saylan hocamızla birlikte Beylikdüzü\'nde 200 öğrencilik bir yurt yapmıştık. Kardelen Projesi kapsamında gerçekleştirilen açılışta Türkan Saylan hocamız, \"Taşradan gelen bu çocuklarımıza eğer yurtlar yapıp buralarda barınma imkanı sağlarsak, onlar bilgiyle donanıp Cumhuriyetimizin yarınlarına teminat olacaklar. Eğer bu yurtları yapıp çocuklarımıza sahip çıkmazsak onlar köyde kalacaklar\" demişti. Kısacası eğitimin hayatımıza kattığı değerin önemini idrak eden bir mazim var. Kendi hayatımdan da esinlenerek vakfı ve okulu kurdum. Aynı zamanda açacağımız yurdumuzun yüzde 50 kapasitesini taşradan gelen başarılı öğrenciler oluşturacak. Onlar bu yurdumuzda ücretsiz kalacak ve kolejimizde de ücretsiz okuyacaklar. Böyle bir idealimiz var. Onu da seneye başlatmayı planlıyoruz.\"

Arev Okulları\'nın tanıtım toplantısına Beylikdüzü Kaymakamı Mehmet Okur ve eğitime destek veren çok sayıda isim katıldı. Açılışın ardından Orakçı, Kaymakam Okur\'a plaket takdim etti.

(FOTOĞRAF-GÖRÜNTÜ)