Bursasporlular down sendromlu amigoyu doğum gününde unutmadı

Zafer Mahallesi'nde oturan 26 yaşındaki down sendromlu Turan Dursun için sürpriz hazırlayan Bursaspor taraftarları ve mahalle sakinleri ilginç bir etkinliğe imza attılar. Turan Dursun için özel olarak hazırlanan üstü açık araba ile konvoy yapan mahalleli Bursa turunun ardından mahalleye müzik ve meşaleler eşliğinde girdi.

DHA'nın haberine göre, mahallenin gençleri Turan için "Padişahım çok yaşa" "Her şey Turan için" sloganları attı. Gecede Zafer Folklor oyunları ekibi de özel bir gösteri yaptı. Hazırlanan pastayı üfleyip kesen Dursun, arkadaşlarıyla beraber halaylar çekerek gönlünce eğlendi. Rumeli Semih de gecede bir konser verdi.

Bursaspor taraftar dernekleri de koyu bir Bursaspor taraftarı olan amigo Turan'ı doğum gününde yalnız bırakmadı ve hediye olarak futbolcuların imzaladığı Batalla'ya ait formayı hediye ettiler. Turan Dursun için Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe ve Bursa Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar ise çelenk göndererek yeni yaşında mutluluklar dilediler. Bursaspor'un yıldız futbolcuları ve altyapı oyuncuları da görüntülü olarak doğum günü tebrik mesajı gönderdiler.



Amigonun doğum günü kutlaması için sosyal medyada ise "HerseyTurhaniçin" etiketiyle "Turhan Dursun'un doğum gününde Akhisar Gençlerbirliği maçından daha fazla insan var" yorumu yapıldı.