Bursaspor taraftarının gözüne plastik mermi atan polis görevinden uzaklaştırıldı

Bursa Emniyet Müdürlüğü, maç sonrası polise taş, şişe ve sert cisimler atan taraftarların dağıtılması sırasında, amirlerinden habersiz savunma tüfeği ile kapsül attığı tespit edilen polis memurunun, görevden uzaklaştırıldığını açıkladı.

Bursa Atatürk Stadyumu'nda maç sonrası çıkan olaylar sırasında iddiaya göre polisin attığı plastik mermi ile gözünden yaralanan Osman Yılmaz, kaldırıldığı Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Çay ocağında çalışan evli 1 çocuk babası Yılmaz'ın darbeye bağlı olarak sağ gözünün içinde kanama olduğu, kanamanın arka kısmında yaşanması sonucu yeterince müdahale edilemediği için hastada yüzde 80 oranında görme kaybı yaşanabileceği doktorlar tarafından belirtildi.

Konuyla ilgili olarak yazılı basın açıklaması yapan Bursa Emniyet Müdürlüğü, olayların araştırılması için müfettiş talep ettiklerini duyurdu. Maç sonrası koltukları kırıp stat içersine atan, hakemler, yönetciler ve futbolculara küfür eden taraftarların protestolarını dışarda da sürdürdüklerinin belirtildiği açıklamada, şu görüşlere yer verildi.

"Stat çıkışı, Kültürpark girişinde 100-200 ve merdivenlerinde ise 300-400 kişilik taraftar grubu toplanarak protesto etmeye devam etmişlerdir. Emniyet birimlerince protokol girişinde zincir şeklinde tertibat alınıp megafon ile tüm taraftarların duyacağı şekilde dağılmaları yönünde anons yapılmıştır. Buna rağmen grup uyarıları dikkate almayarak agresif tavırlarını arttırmış, polise taş, şişe gibi sert cisimler atmaya başlamışlardır. Taraftarların dağılmayıp polise taş atmaya devam etmeleri üzerine dağılmaları için merdivenlere Çevik Kuvvet personeli sevk edilmiş. Müdahale sırasında O.A.Y isimli taraftarın yaralandığının görülmesi üzerine görevlilerce hemen ambülans ile en yakın hastaneye sevki sağlanmıştır. Yaralanmaya neden olan durum ile ilgili yapılan incelemede müdahale esnasında G.İ isimli Polis Memuru olayın heyecanı içerisinde Amirlerinden habersiz savunma tüfeği ile kapsül attığı tespit edilmiş ve hakkında gerekli işlemlere başlanılmış. Personel, soruşturmanın selameti açısından görevinden uzaklaştırılmıştır. olay ile ilgili çok yönlü incelemeler devam etmekte olup detaylı inceleme için müfettiş talep edilmiştir. Konular hassasiyetle takip edilmektedir."

Yazılı açıklamada, çıkan olaylarda, atılan şişe ve taşlar ile dokuz polis memurunun çeşitli yerlerinden yaralandığı belirtildi.