T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Bursaspor taraftarının gözüne plastik mermi atan polis görevinden uzaklaştırıldı

Bursa Emniyet Müdürlüğü, Bursaspor maçından sonra çıkan olaylarda bir taraftarın gözüne plastik mermi atan polisin görevinden uzaklaştırıldığını belirtti

19 Nisan 2014 18:21

Bursa Emniyet Müdürlüğü, maç sonrası polise taş, şişe ve sert cisimler atan taraftarların dağıtılması sırasında, amirlerinden habersiz savunma tüfeği ile kapsül attığı tespit edilen polis memurunun, görevden uzaklaştırıldığını açıkladı.

Bursa Atatürk Stadyumu'nda maç sonrası çıkan olaylar sırasında iddiaya göre polisin attığı plastik mermi ile gözünden yaralanan Osman Yılmaz, kaldırıldığı Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Çay ocağında çalışan evli 1 çocuk babası Yılmaz'ın darbeye bağlı olarak sağ gözünün içinde kanama olduğu, kanamanın arka kısmında yaşanması sonucu yeterince müdahale edilemediği için hastada yüzde 80 oranında görme kaybı yaşanabileceği doktorlar tarafından belirtildi.

Konuyla ilgili olarak yazılı basın açıklaması yapan Bursa Emniyet Müdürlüğü, olayların araştırılması için müfettiş talep ettiklerini duyurdu. Maç sonrası koltukları kırıp stat içersine atan, hakemler, yönetciler ve futbolculara küfür eden taraftarların protestolarını dışarda da sürdürdüklerinin belirtildiği açıklamada, şu görüşlere yer verildi.

"Stat çıkışı, Kültürpark girişinde 100-200 ve merdivenlerinde ise 300-400 kişilik taraftar grubu toplanarak protesto etmeye devam etmişlerdir. Emniyet birimlerince protokol girişinde zincir şeklinde tertibat alınıp megafon ile tüm taraftarların duyacağı şekilde dağılmaları yönünde anons yapılmıştır. Buna rağmen grup uyarıları dikkate almayarak agresif tavırlarını arttırmış, polise taş, şişe gibi sert cisimler atmaya başlamışlardır. Taraftarların dağılmayıp polise taş atmaya devam etmeleri üzerine dağılmaları için merdivenlere Çevik Kuvvet personeli sevk edilmiş. Müdahale sırasında O.A.Y isimli taraftarın yaralandığının görülmesi üzerine görevlilerce hemen ambülans ile en yakın hastaneye sevki sağlanmıştır. Yaralanmaya neden olan durum ile ilgili yapılan incelemede müdahale esnasında G.İ isimli Polis Memuru olayın heyecanı içerisinde Amirlerinden habersiz savunma tüfeği ile kapsül attığı tespit edilmiş ve hakkında gerekli işlemlere başlanılmış. Personel, soruşturmanın selameti açısından görevinden uzaklaştırılmıştır. olay ile ilgili çok yönlü incelemeler devam etmekte olup detaylı inceleme için müfettiş talep edilmiştir. Konular hassasiyetle takip edilmektedir."

Yazılı açıklamada, çıkan olaylarda, atılan şişe ve taşlar ile dokuz polis memurunun çeşitli yerlerinden yaralandığı belirtildi.

ETİKETLER

bursasportaraftarplastik mermiatatürk stadyumu

İlgili Haberler

Polisin gözünden plastik mermiyle vurduğu taraftar gözünü kaybedebilir

Bursa'da polisin attığı plastik mermi ile gözünden yaralanan Osman Yılmaz, gözünü kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Jülide Kural ve Ömer Şahin, Selahattin Demirtaş'ın 'Devran'ını sahneye taşıyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İran, Irak'taki ABD üslerini vurdu...

Çiğdem Toker, Kanal İstanbul güzergâhında en büyük araziye sahip üç...

Gökçek, daire başkanlarının odalarını Hint Okyanusu Adaları'na özgü bitkilerle süslemek...

Sırrı Süreyya Önder: Cezaevinde gittiğim doktor, 'Ya sizi seviyoruz ama...

ABD Başkanı Trump'tan İran'a ılımlı mesaj: İran'ın doğal düşmanı IŞİD'i...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24