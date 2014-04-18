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Polisin gözünden plastik mermiyle vurduğu taraftar gözünü kaybedebilir

Bursa'da polisin attığı plastik mermi ile gözünden yaralanan Osman Yılmaz, gözünü kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya

18 Nisan 2014 18:51

Bursaspor'un çarşamba günü Galatasaray'a yenilip Türkiye kupasından elenmesinin ardından çıkan olaylar sırasında polisin attığı plastik mermi gözüne isabet eden 26 yaşındaki Osman Yılmaz'ın kalıcı görme kaybı yaşayabileceği belirtildi.

Doğan Haber Ajansı’ndan Emre Kışak’ın haberine göre, Bursa Atatürk Stadyumu'nda maç sonrası çıkan olaylar sırasında iddiaya göre polisin attığı plastik mermi ile yüzünden yaralanan Osman Yılmaz, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Çay ocağında çalışan evli 1 çocuk babası Yılmaz'ın darbeye bağlı olarak sağ gözünün içinde kanama olduğu tespit edildi.

Doktorlar, tedavisi süren Yılmaz'ın gözün arka kısmında olması nedeniyle kanamaya müdahale edemediklerini söyledi.

Doktorların, yüzde 80 görme kaybına uğrayabileceğini söylediğini anlatan Osman Yılmaz, "Plastik mermi geldiği için gözüm tamamen zarar gördü. Bekliyoruz. Şu an göremiyorum. Maç sonrası tribünden çıktık. Protesto gösterisi yapan kalabalığın yanına gittik. Bu sırada polisin plastik mermisi yağmaya başladı. Bunlardan biri gözüme isabet etti. Kendimi yere attım. Acemi polislere böyle yetki verilirse olacağı buydu. Bir çok yaralı var. Sırtlarından, omuzlarından vurulanlar oldu. Psikolojim tamamen bozuldu. Bunun peşini bırakmayacağım" dedi.

 

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