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Spor

Bursaspor Graham Souness'la mı anlaştı?

Bursaspor, yaklaşık 7 yıldır takım çalıştırmayan İskoç teknik adam Graham Souness’ı takımın başına getirmeye hazırlanıyor

04 Şubat 2013 14:56

Teknik adam arayışlarını sürdüren Bursaspor, bir dönem G.Saray'ı da çalıştıran 'Ulubatlı Souness' lakaplı Graham Souness ile anlaştığı iddia edildi.

Adı Maradona ve Eriksson ile anılan Bursaspor, yaklaşık 7 yıldır takım çalıştırmayan İskoç teknik adam Graham Souness’ı takımın başına getirmeye hazırlanıyor.

Son olarak 2005-06 sezonunda Newcastle United’ı çalıştıran ve o tarihten bu yana teknik direktörlük yapmayan Souness’ın birkaç gün içinde Bursaspor’a imza atması bekleniyor.

Bursaspor yönetiminin  Anton Ferdinand, Scott Carson, Maurice Edu gibi isimlerden dolayı İskoç teknik adamı tercih ettiği de gelen haberler arasında.

1995-96 sezonunda Galatasaray ile Türkiye kupası şampiyonluğu yaşayan teknik adam, Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Stadı'nın ortasına bayrak dikmesiyle tanındı.

Bu hareketinden dolayı Galatasaray taraftarları kendisine, İstanbul'un Fethi sırasında burçlara bayrağı ilk diken Türk askeri olan Ulubatlı Hasan'a ithafen “Ulubatlı Souness” lakabını verdi.

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