Bursaspor, Maradona'yı Türkiye'ye getirmeye çalışıyor

Bursaspor, Ertuğrul Sağlam'ın istifasının ardından yeni teknik direktör arayışlarına başladı. Bursasporlu yöneticilerin dünyaca ünlü efsane futbolcu Diego Armando Maradona ile görüştüğü iddia edildi.

Bursaspor, bu sezon ligde aldığı başarısız sonuçların ardından görevinden istifa eden Ertuğrul Sağlam yerini doldurmak için arayışlara başladı.

Yeşil-beyazlı yönetimin sadece Türk futbolunu değil, dünya futbol kamuoyunu sarsacak bir transfere hazırlandığı öne sürüldü.

Bursasporlu yöneticilerin Arjantin'in efsane futbolcusu Diego Armando Maradona'nın menajerleri ile temasa geçildiği iddia edildi. Yönetimin Maradona'yı Türkiye'ye getirmek için tüm olanaklarını seferber ettiği belirtildi.

Pele ile birlikte dünyanın en önemli iki futbol efsanesinden birisi olarak gösterilen Maradona, başarılarla geçen futbol hayatını 1997 yılında Boca Juniors'ta noktalamıştı.

Maradona futbolu bıraktıktan sonra 1995 yılında kısa bir süreliğine Racing Club takımını çalıştırmış, sonrasında ise bir süre futboldan uzak kalmıştı.

2008-2010 yıllarına arasında Arjantin Milli takımının başına geçen Maradona, Dünya Kupası'nda ülkesine yaşattığı hayal kırıklığının ardından görevinden istifa etmişti.

Geçtiğimiz sezonu Dubai takımlarından Al Wasl'ın teknik patronluğunu yaptıktan sonra görevinden istifa etmişti.