Bursalı proje mühendisinden görme engellilere akıllı durak

Enver Fatih TIKIR/BURSA, (DHA)- BURSA\'da otomotiv mühendisi Muhammed Ali Balkaya, otobüs duraklarını akıllı hale getirecek ve görme engellilerin ulaşımını kolaylaştırılacak bir proje geliştirdi. Sistem sayesinde görme engelliler tek tuş ile bulundukları durak ve bu duraktan geçen otobüs bilgilerine sesli erişip, yine sistemi kullanarak binecekleri otobüsün şoförüne sinyal gönderebilecek.

Bursa\'da, görme engellilerin ulaşımını kolaylaştıracak sistem üzerinde 4 aydır çalışan Otomotiv Mühendisi Muhammed Ali Balkaya, çalışmalarının sonuna gelerek geliştirdiği sistemi görme engellilere tanıtmaya ve sistemle ilgili eğitim vermeye başladı. Görme engellilerden tam not alan sistemde durağa gelen görme engelliler tek tuş ile bulundukları durağı ve duraktan geçen otobüslerin hat numaraları ile güzargahlarını sesli sistem sayesinde öğrenecek. Daha sonra her bir otobüs hattı için atanmış olan tuşlardan ihtiyacı olanına basan görme engelliler binecekleri hatta ait otobüsün şoförüne hangi durakta bulunduklarına dair sinyal gönderecek. Bunun yanı sıra tuşu kullanılan hattın numarası, durak yanında bulunan tabelada aydınlatılarak durakta bekleyen görme engelli yolcu bulunduğu konusunda şoförü uyarıyor. Projenin tamamen görme engellilerin kullanımına uygun geliştirildiğini aktaran Balkaya, yaşanan sorunlara çözüm olmak adına bu sistemi geliştirdiklerini belirtti. Balkaya, şöyle dedi:

\"Bu proje üzerinde 4 ay çalıştık. Bu projenin en büyük amacı durağa gelen görme engellilerin durağa hangi otobüsün geldiğini ya da engelli kişinin hangi otobüse bineceği hakkında otobüs şoförünün bilgi sahibi olmasını sağlamaktır. Bu sistemin olduğu durağa gelen görme engelli ses komutu tuşuna bastığında hangi durakta olduğunu ve bu duraktan hangi otobüsler geçtiğini öğreniyor, diğer tuşlarda ise her bir hat tanımlı oluyor. Sesli sistem bunu görme engelli vatandaşa anlatıyor. Bu sayede engelli binmek istediği hat numarasını tuşuna basarak o hatta çalışan otobüsün şoförüne bir sinyal gönderiyor ve üzerinde o duraktan geçen hat numaralarının olduğu tabelada istenilen hattın ışığı yanıyor. Son olarak otobüslerde bulunacak bir kumanda sistemi ile o duraktan engelli yolcu alındığında sistemde, durakta engelli yolcu olduğunu gösteren ve hangi otobüsün durması gerektiğini gösteren ışık kapatılıyor.\"

Balkaya, hazırladığı projenin uygulanabilmesi için Bursa\'daki toplu ulaşım birimine sunulacağı ve değerlendirileceğine inandığını söyledi.

GÖRME ENGELLİLERDEN TAM NOT

Sistem hakkında eğitim almış ve geliştirilen prototipi deneyen 40 yaşındaki görme engelli Tayfun Turgut engelliler için ulaşımın ciddi bir zorluk olduğunu, bu projenin ise günlük yaşamı kolaylaştıracağını söyledi. Turgut yaptığı açıklamada, şöyle dedi:

\"Otobüse binmek konusunda gün içerisinde ciddi sorunlarla karşılaşıyoruz. Binmek istediğimiz otobüsü söylediğimiz vatandaşlar bazen bizi unutarak kendi otobüsleri gelince duraktan ayrılıyor. Bu şekilde biz otobüsü çok kez kaçırıyoruz. Bu yeni geliştirilen sistem sayesinde hem biz vatandaşı rahatsız etmemiş oluyoruz, hem de bineceğimiz otobüs hakkında net bilgi sahibi olmuş oluyoruz. Bu cihazı geliştirenleri kutluyorum. Bursa\'daki tüm görme engellilere katkı sağlayacağına inanıyorum. İnşallah bu cihaza belediyelerimiz sahip çıkar ve görme engellilere erişilebilirlik konusunda yardımcı olurlar.\"

Sistemi değerlendiren bir diğer görme engelli Yüksel Aslan ise, \"Durakta yalnız olduğumuz zaman bazen bizi fark etmiyorlar, bizi almadan geçiyorlar. Biz de bunun farkına dahi varmıyoruz. Bu proje bu açıdan çok güzel olmuş, inşallah bunu bütün duraklarda yakın zamanda görürüz\" diye konuştu.

