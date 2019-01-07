Bursalı oyuncu Uğur Güner, 'Vuslat' dizisinde rol aldı

Feyzi SARIKAYA/GEMLIK (Bursa), (DHA)- TRT 1 ekranlarının yeni dizisi Vuslat bu akşam saat 20.00’de ilk kez seyirciyle buluşacak. Dizide ‘Talat’ karakterine Gemlikli oyuncu Uğur Güner hayat verecek.

Yapımcılığını A23 Medya’nın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Murat Onbul’un oturduğu, senaryosunu ise Betül Yağsağan\'ın kaleme aldığı Vuslat\'ın başrollerini Kadir Doğulu, Devrim Özkan ve Mehmet Özgür paylaşıyor. Dizinin kadrosunda Ümit Kantarcılar, Pelin Uluksar, Baran Bölükbaşı, Serra Pirinç, Gamze Süner Atay, Erdem Akakçe, Özcan Varaylı, Şeyla Halis, Gözde Kaya ve Gemlikli oyuncu Uğur Güner de yer alıyor.

Dizide ‘Talat’ karakterine hayat verecek olan Gemlikli oyuncu Uğur Güner, yaptığı açıklamada, “Çok güzel bir iş oldu. Benim için de çok güzel bir heyecan. İlk bölümü 4 haftada çektik. Yönetmenimiz Murat Onbul da film tadında bir iş çıkardı, ona da ayrıca teşekkür ediyorum\" dedi.

Üniversiteyi bitirdikten sonra İstanbul’a yerleşen ve Vahide Perçin, Altan Gördüm gibi usta isimlerden oyunculuk dersleri alan Uğur Güner, \"Bu yolda Yönetmen Hilal Saral gibi önemli isimler yoluma ışık tuttu. Ve tabii ki ailem benden desteklerini hiç eksik etmediler. Onları çok seviyor ve teşekkür ediyorum. Daha nice güzel işlere imza atabilmek dileğiyle\" diye konuştu.

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