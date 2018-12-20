Bursa'dan yeniden aday Başkan Aktaş: Artık mazeret yok

Muammer İRTEM/BURSA,(DHA) - BURSA Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, ara dönemde Büyükşehir’de göreve geldiğini ve yeni dönem için tekrar aday gösterildiğini hatırlatarak, “Bundan sonra hiçbir mazeretimiz yok. Hızlı koşacağız. Gelir ortaklığı, yap işlet devret, yabancı ortaklığı gibi her yolu deneyeceğiz. Dünya ile entegre olmak istiyorsak, projeksiyonumuzu geniş tutmalıyız” dedi.

Ulaşım başta olmak üzere kentin sorunlarına çözüm üretirken, diğer taraftan da sivil toplum kuruluşlarıyla sıkça bir araya gelen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, son olarak Bebe Çocuk Konfeksiyon Sektörü Sanayici ve İşadamları Derneği’ni (BEKSİAD) ziyaret etti. Derneğin Vişne Caddesi’ndeki merkezinde dernek yönetimi ve sektörün önde gelen firma temsilcileriyle görüşen Başkan Aktaş, hem işadamlarının sorunlarını dinledi hem de Bursa’ya dair gelecek projeksiyonunu anlattı.

\'MAZERETİMİZ YOK\'

Bursa’nın nüfus ve şehirleşme olarak çok hızlı büyüdüğünü, yerel yönetimlerin bu hızlı büyümenin biraz gerisinde kaldığını hatırlatan Başkan Aktaş, seçimlere 17 ay gibi bir zaman kala ara dönemde Büyükşehir’e geldiğini, zorlu bir mali tabloya rağmen özellikle ulaşımda yaptıkları küçük dokunuşlarla trafikte önemli rahatlama sağladıklarını söyledi. Yeni dönem için kendisinin yine Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na aday gösterildiğini ifade eden Başkan Aktaş, “Benim için ‘ara dönemde geldi. Zaten belediyenin borcu çok. Ancak bu kadar yapılabilirdi’ diye düşünülebilir. Ancak artık hiçbir mazeretimiz yok. Bursa için büyük ölçekli düşünüp, hızlı koşacağız. Bugüne kadar yaptıklarımız ön hazırlıktı. Ulaşım konusunda alanında uzman firmalardan danışmanlık hizmeti alıyoruz. Hızlı koşacağız ve bugüne kadar yapılmamış projeleri hayata geçireceğiz. Kentin anayasası olan 1/100 bin ölçekli plan ve ulaşım master planını çok önemsiyoruz. Bu kenti büyütmemiz lazım. Alçak katlı binalar yerine yüksek katlı yapılar yaparak, bu sağlıksız gelişimi durdurmamız mümkün değil. Eğer şehri büyütmezsek bu faciayı önleyemeyiz” diye konuştu.

\'GEMİYİ LİMANA YANAŞTIRACAĞIZ\'

Bursa’nın geleceğe emin adımlarla taşınması için yeni dönemde gelir ortaklığı, yap işlet devret, yabancı ortaklığı gibi her yolu deneyeceklerinin altını çizen Başkan Aktaş, “Dünya ile entegre olmak istiyorsak, projeksiyonumuzu çok geniş tutmalıyız. Gemiyi herkes kullanır. Farklı sularda dolaşarak, gemiyi gezdirirsiniz. Önemli olan gemiyi limana tekrar geri yanaştırabilmek. Biz sokakları altından da döşesek, insanların ekonomik refahı iyi olmayınca bir anlamı yok. Bunun için iş üreten, istihdam sağlayan işadamlarımızı çok önemsiyoruz. Sektörün büyümesi noktasında elimizden ne geliyorsa yapmaya hazırız. İşin başında adımız geçsin gibi bir kompleksimiz yok. Yeter ki Bursa koşsun, bizim iz bırakmaktan başka bir derdimiz yok” dedi. Başkan Aktaş, BEKSİAD tarafından temin edilen kıyafetlerin Somali’deki 6 yetimhaneye dağıtıldığını da hatırlatarak, katkı koyan tüm işadamlarına teşekkür etti

BEKSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Yıldız da, derneklerinin 250 üyesi bulunduğunu, bu yıl 6’ncısını 9-12 Ocak tarihleri arasında düzenleyecekleri 2019 İlkbahar Yaz Kreasyonu Fuarı\'na 173 firmanın katılacağını belirterek, Başkan Aktaş’ı fuar açılışına davet etti.Ziyaretin sonunda Başkan Aktaş, dernek başkanı Yıldız’a günün anısına Bursa silueti işli ipek tablo hediye etti.

FOTOĞRAFLI