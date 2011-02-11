-BURSA'DAN MISIR HALKINA VUVUZELA BURSA (A.A) - 11.02.2011 - Has Parti Bursa merkez Yıldırım İlçe Başkanlığı üyeleri, Mısır'daki olaylar nedeniyle Devlet Başkanı Hüsnü Mübarek'e bir çift ayakkabı, Mısır halkına da vuvuzela gönderdi. Atatürk Caddesi'nde bulunan PTT önünde toplanan üyeler adına konuşan ilçe başkanı Ali Mollasalih, amaçlarının Mısır halkının özgürlük ve adalet mücadelesine desteklerini göstermek olduğunu söyledi. Mollasalih, ''Mısır halkının sesi, yoksulluğa, gençlerin işsizliğe mahkum edildiği sisteme karşı yükselmektedir. Tam 30 yıldır halkın sesine kulaklarını tıkayan ve her türlü zulmü gerçekleştiren Hüsnü Mübarek'e daha yüksek perdeden ses vermeniz için sizlere bir hediye gönderiyoruz. Tahrir meydanındaki isyanınızı duymazdan gelenlere sesinizi duyurmanız için vuvuzela gönderiyoruz. Sesinizi duymamazlıktan gelenler vuvuzela sesine duyarsız kalabilecek mi? Sesinize kulak vermeyenlerin kulaklarını patlatırcasına vuvuzelayı çalın ve yanınızda olduğumuzu bilin'' dedi. Hüsnü Mübarek'e gönüllerinin aslında çiçek göndermek istediğini dile getiren Mollasalih, ''Ne yazık ki sen bunu hak etmedin. Hak ettiğin şey ise bir çift ayakkabı. Bugün halk isyanını sesiyle veriyor. Ama yarın zalimlere fırlatılan ayakkabılar sana da fırlatılacak'' diye konuştu. Açıklamanın ardından PTT binasına giren parti üyeleri, bir çift ayakkabıyı Hüsnü Mübarek'e, vuvuzelayı ise Mısır halkına gönderdi.