Bursa'da korkutan orman yangını

Bursa'nın Mudanya ilçesine bağlı Göynüklü Gündoğdu Mahallesi yakınlarında çamlık alanda, saat 15.00 sıralarında çıkan orman yangını, Göynüklü, Çağrışan ve Gündoğdu Köyleri’nin ormanlık alanlarına da sıçradı. Çağrışan Köyü'ndeki ormanlık alana yakın evler boşaltıldı. Aksungurlu Köyü'nde başlayan ve kısa sürede yayılan yangına, rüzgar nedeniyle müdahalede güçlük yaşandı.

Yangın bölgesine gelerek incelemelerde bulunan Bursa Orman Bölge Müdürü Ahmet Köksal Coşkun, hem Büyükşehir Belediyesi hem de Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekiplerince yangına müdahale ettiğini belirterek, "10 kadar arazözümüz var, 1 tane kendi helikopterimiz var, civar illerden de helikopterler yolda şu an. Rüzgar hızla devam ediyor, alevler atlama yapıyor, çok büyük bir yangın. İnşallah kısa sürede söndürmeye çalışacağız" dedi.

"Rüzgar çalışmalarımızı engelliyor. Ateşler sürekli sıçrıyor. Söndürme çalışmalarımızı şu anda 3 helikopter, 30 itfaiye aracı ve 100 çalışan ile sürdürüyoruz" diyen Coşkun, cumartesi olması nedeniyle piknikcilerin yoğun olduğu bölgede yangının çıkış nedeninin daha sonra belli olabileceğini sözlerine ekledi.

Yangının sürekli genişlemesi sebebiyle etkilenebilecek köylerde tedbirler artırıldı. Mudanya'ya bağlı çağrışan köyünde cami minaresinden vatandaşlara yangına karşı tedbirli olmaları yolunda uyarılar yapıldı. Minareden yapılan açıklamada, “Orman yangını köyümüze doğru geliyor. Kovalarınızı doldurun hazırlıklı olun” şeklinde uyarı yapıldı.