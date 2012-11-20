Bursa'daki açlık grevi gerilimi can aldı

Bursa’nın Yıldırım ilçesinde açlık grevine destek vermek için 20 gün önce gösteri yapan BDP’liler ile karşıt grup arasında çıkan olaylarda başından silahla yaralanan İlker Kaya, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Cezaevlerinde pazar günü sona eren açlık grevlerine 28 Ekim’de destek vermek amacıyla BDP’nin düzenlediği yürüyüşe polis izin vermedi. Toplanan gruba karşıt grup müdahale edince çıkan olaylar, Yavuz Selim ve Ulus Mahallesi’nde 4 gece sürdü.

Olaylar sırasında 30 Ekim gecesi BDP’li gruplara tepki gösterenler arasında bulunan ve sol şakağına isabet eden kurşun ile ağır yaralanan İlker Kaya, kaldırıldığı Şekvet Yılmaz Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yoğun bakıma alındı. 1 çocuk babası İlker Kaya bugün saat 06.00’da yaşamını yitirdi.

Çıkan olaylarda 38’i BDP'li olmak üzere toplam 51 kişi gözaltına alınmıştı, 12 BDP’li tutuklanmıştı. 39 kişi ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılırken İlker Kaya’nın ölümüne neden olan kurşunun kim tarafından hangi silahtan atıldığı kesin olarak belirlenememişti.