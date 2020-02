Bursa'da Sibel Can konseri

Recai GÜLER/BURSA, (DHA)- BURSA Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu\'nda sahneye çıkan şarkıcı Sibel Can, seslendirdiği şarkılar ile hayranlarına unutulmaz anlar yaşattı.

Sibel Can, Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu\'nda hayranlarının karşısına çıktı. Sibel Can, iki saati aşkın konserinde yeni şarkılarının yanı sıra geçmişten günümüze dillere dolanan parçalarıyla da nostalji rüzgarı estirdi. Müzikseverler, \'Kış Masalı\', \'Çakmak Çakmak\', \'Lale Devri\', \'Kuyu\' ve \'Ölürüm\' gibi şarkıları seslendiren Sibel Can\'a eşlik etti. Sahneye Nur Yerlitaş imzalı kostümleriyle çıkan Sibel Can, hayranlarına unutulmaz anlar yaşattı. 3 bini aşkın Sibel Can hayranı, konserin sonlarında ise cep telefonları ile o anları ölümsüzleştirdi.

FOTOĞRAFLI