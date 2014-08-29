Bursa'da savcı golden retriever köpeği tutuklattı!

Bursa’nın Gemlik ilçesinde insanlara yakınlığı ile bilinen golden retriever cinsi köpek, saldırgan ve tehlikeli olduğu gerekçesi ile gece yarısı sahibinden alınıp İlçe Emniyet Müdürlüğü’nün bahçesinde bekletildi. Köpek daha sonra, hayvan barınağına teslim edildi.

Doğan Haber Ajansı’nın haberine göre, komşusu olan Savcı O.K.’nın şikâyeti üzerine köpeğinin usulsüz olarak kendisinden alındığını öne süren bilgisayar mühendisi Buğra Demirçelik, “Köpeğimin aşıları, eğitimi tam. Kimseye zarar vermediği halde saldırgan denilerek gece yarısı el konuldu” dedi.

Emniyet’te sabahladı

Gemlik’te Cumhuriyet Mahallesi Yakut Sitesi B Blok’taki dairede, annesi ile birlikte 3 yıldır yaşayan Bilgisayar Mühendisi Buğra Demirçelik’in, ‘Tarçın’ adındaki 4 yaşındaki Golden Retriever cinsi dişi köpeği geçen salı günü polis ve zabıta ekipleri tarafından gece yarısı evinden alındı. İddiaya göre, kapı komşusu olan ve ilçede görev yapan Cumhuriyet Savcısı O.K.’nin şikâyeti üzerine saldırgan ve tehlikeli olduğu gerekçesi ile alınan köpek, sahibi Buğra Demirçelik ile birlikte gece 23.00 sıralarında İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. Emniyet Müdürlüğü’nün bahçesine zincirle bağlanan köpek sahibinin ısrarlarına rağmen öğle saatlerine kadar burada tutulmasının ardından Umurbey Geçici Köpek Rehabilitasyon Merkezi’ne teslim edildi.

‘Köpeğim eğitimli, aşıları tam’

Barınağa kapatılan köpeğini görmeye giden Buğra Demirçelik, Tarçın’ın asla saldırgan bir davranışta bulunmadığını savundu. Komşusu olan savcının hayvandan neden rahatsız olduğunu anlamadığını belirten Demirçelik, “Gece işten geldiğimde karşı komşum olan Savcı O.K. beni asansörün önünde bekliyordu. Şikâyetçi olacağını ve köpeği attıracağını söyledi. Daha sonra polisler ve zabıta ekipleri yanlarında veteriner hekim olmadan evimize gelip köpeğimi aldılar. Polis Merkezi’ne götürüp ifademi aldılar. 02.30’a kadar beni de orada tuttular. Köpeğimi salmayacaklarını üstlerinden emir geldiğini söylediler. Ayrıca, bana, ‘Hayvanı Tehlike Yaratacak Şekilde Serbest Bırakma’ gerekçesiyle, Kabahatlar Kanunu’na göre, 91 lirada para cezası kestiler. Köpeğim hem saldırgan değil, hem de kimseye zarar vermiyor, rahatsız etmiyor. Aşıları tam. 1.5 ay da insanlara itaat için özel eğitim aldı. Evde devamlı kendisi ile ilgilenen birisi var ve asla havlamaz, saldırgan değil” dedi.

Komşularının rahatsız olması nedeniyle köpeğini asansöre bindirmediğini açıklayan Buğra Demirçelik, ’Tarçın’ın kendisinden usulsüz alınması karşısında, hukuksal mücadele başlatacaklarını sözlerine ekledi.

‘Sahibi olan bir köpek alınamaz’

Hayvan Hakları Federasyonu Gemlik Temsilcisi Ümran Akyavaş ise sahipli bir köpeğin izin olmadan alınamayacağını ifade ederek, köpeklerin ancak, Orman ve Su İşleri Bakanlığı ve Belediyenin şikâyet üzerine hayvanın saldırgan olup olmadığına bakarak savcılık kararı ile alabileceğini vurguladı. Akyavaş, hiçbir mahkeme kararı yokken evcil bir köpeğin usulsüz şekilde alındığını ve barınakta tutulduğunu kaydetti.