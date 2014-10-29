Bursa'da patlayıcı yüklü kamyon alarmı verildi

Şırnak’ta kaçırılan 400 kilo patlayıcı olayıyla ilgili Bingöl Emniyet Müdürlüğü’nün Türkiye’deki tüm emniyet birimlerine geçtiği bilgi notu üzerine olaya karıştığı iddia edilen 61 K 8913 plakalı TIR Bursa’nın Ankara girişinde plaka tanıma sistemine takıldı. Boş olan TIR'da da detaylı arama yapılmak üzere olay yerine uzman ekipler çağrıldı.

Adana'da da arama başlatıldı

Genelkurmay Başkanlığı’nın Şırnak’ın Silopi ilçesine bağlı Aksu Köyü’nde özel bir kömür ocağına ait bir kamyondaki yaklaşık 400 kilo amonyum nitratın kaçırıldığını açıklaması üzerine alarma geçen Adana’daki polis ekipleri, şehrin giriş ve çıkışlarını kontrol altında tutuyor.

27 Ekim’de Şırnak’ın Silopi ilçesine bağlı Aksu Köyü’nde özel bir kömür ocağına amonyum nitrat taşıyan kamyon kaçırılmıştı. Genelkurmay'ın PKK'lı olduğunu öne sürdüğü kişiler, bomba yapımında kullanılan amonyum nitratı alıp araç ve sürücüsünü serbest bıraktı. Genelkurmay Başkanlığı’nın olayı internet sitesinden duyurmasının ardından Adana’daki polis ekipleri alarma geçti. Şehrin, doğu girişlerinde kontrol noktaları oluşturan Özel Hareket ve Terörle Mücadele ekipleri, amonyum nitratın Adana’ya getirilme ihtimali üzerine şüpheli araçları durdurup arıyor. Şüpheli görülenlerin kimlik kontrolü yapılırken otobüs ve minibüslerin bagajları da kontrol ediliyor. Yetkililer, araç bulununcaya kadar önlemleri sürdüreceklerini bildirdi.