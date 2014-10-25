Mısır’da bombalı saldırı, 29 ölü

Mısır'ın Kuzey Sina ilinde güvenlik noktasına bombalı saldırı düzenlendi. Saldırı sonucu 29 kişi hayatını kaybederken 28’den fazla kişi de yaralandı. Cihatçı olduğu sanılan kişilerce düzenlenen saldırının ardından ilde 3 ay olağanüstü hal ve 17.00 ile 07.00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre, Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, Silahlı Kuvvetler Yüksek Konseyi'nin bu sabah Cumhurbaşkanı Abdulfettah Sisi'nin başkanlığında olağanüstü toplanmasına karar verildiği aktarıldı. Ülke genelinde 3 günlük yas ilan edildiği de bildirildi.

Güvenlik Konseyi'nde intikam vurgusu

Bu arada Ulusal Güvenlik Konseyi, Sisi’nin başkanlığında toplantı düzenleyerek, saldırıda hayatını kaybedenlerin intikamının alınacağını belirtti. Toplantı sonrası yayımlanan yazılı açıklamada, farklı yerlerde düzenlenen saldırılarda hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dilenerek, saldırganlardan intikam alınacağı vurgulandı.

Saldırı, Mısır müftüsü, siyasi partiler ve değişik gruplar tarafından kınandı. Saldırıyı kınayan Mısır Müftüsü Şevki Abdülkerim Allam, Özgür Mısırlılar Partisi, El-Kerame Partisi, Liberal Ed-Dustur Partisi, Demokratik Nesil Partisi, Nur Partisi, El-Vasat Partisi, Darbeyi Ret ve Meşruiyete Destek için Ulusal İttifak ve Temerrüd hareketi yetkilileri, saldırganların en kısa zamanda yakalanarak cezalarının verilmesi talebinde bulundu. Ülkenin güvenliğini ve barışını hedef aldığı belirtilen saldırının, Mısırlıların “teröre karşı koyma azmini ve iradesini” yok edemeyeceği aktarıldı.

ABD tarafından 'şiddetle' kınandı

Saldırı ABD tarafından da "şiddetle" kınadı. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Jen Psaki, günlük basın toplantısında, onlarca Mısırlı askeri ölümüne ve düzinelercesinin yaralanmasına neden olan saldırıyı şiddetle kınadıklarını bildirdi. ABD olarak, saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı, yaralılara da acil şifalar dilediklerini belirten Psaki, dinamik ve refah içindeki bir Mısır için istikrar ve güvenliğe ihtiyaç olduğunu bildirdi. Psaki, ABD'nin Mısır hükümetinin terörle mücadele çabalarını desteklemeye devam ettiğini de sözlerine ekledi.

Şarkiyye'de de saldırı düzenlendi

Öte yandan, Kuzey Sina’ya düzenlenen saldırıdan kısa bir süre sonra aynı ilde ve Şarkıyye kentinde güvenlik güçlerine yönelik saldırılarda ölen ve yaralananların olduğu bildirildi. Emniyet kaynaklarından alınan bilgiye göre, kimliği henüz belirlenemeyen silahlı bir grup, Kuzey Sina'nın Ebu Tavile bölgesinde güvenlik noktasına otomatik tüfek ve RPG tipi tanksavar roketlerle saldırdı. Saldırıda ölen ve yaralananların sayısına ilişkin bilgi verilmedi. Olayın sorumluluğunu üstlenen olmazken, güvenlik güçleri, kaçan saldırganları yakalamak için bölgedeki tüm giriş çıkışları kapatarak arama çalışmaları başlattı.

Bu arada Mısır makamlarının, Sina Yarımadası'nın iletişimini kestiği, ordunun yoğun güvenlik önlemleri alarak kontrol noktaları oluşturduğu, Süveyş Kanalı boyunca da güvenliğin artırdığı öğrenildi.