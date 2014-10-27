T24 LogoT24 Logo
Dünya

IŞİD'in bomba uzmanı emiri öldürüldü

IŞİD'in en önemli bombacılarından Ebu Yahya Bağdadi Irak Özel Güvenlik Timleri'nce öldürüldü

27 Ekim 2014 20:45

IŞİD'in en önemli bomba uzmanlarından biri olduğu belirtilen emirlerinden Ebu Yahya Bağdadi'nin Irak Özel Güvenlik timleri tarafından düzenlenen bir operasyonla öldürüldüğü açıklandı.

Felat Bozaslan’ın DHA’da yer alan haberine göre, Irak Özel Güvenlik Timleri, Diyala iline bağlı Bakuba kentine yönelik bir operasyon gerçekleştirdi. Bakuba'nın 47 kilometre doğusunda bulunan Bizayz Şerun kasabasında düzenlenen operasyonda IŞİD mensupları ile Irak güvenlik güçleri arasında çatışma çıktı. 

Çatışmada IŞİD içinde, 'Bombaların Babası' ve 'Bomba Mühendisi' lakabıyla tanınan emirlerden Ebu Yahya Bağdadi'nin öldürüldüğü açıklandı. Irak güvenlik kaynakları Bağdadi'nin Irak özel timlerince öldürüldüğü bilgisini doğruladı.

Güvenlik kaynakları Ebu Yahya Bağdadi'nin IŞİD mensuplarını bomba hazırlama, canlı bomba eylemleri gibi konularda eğiterek, motive ettiğini belirtti. Bağdadi'nin Irak'ta düzenlenen çok sayıda bombalı saldırı ve canlı bomba eyleminin planlayıcısı olduğu da ifade ediliyor.

ETİKETLER

ışidbombaıraközel timöldürüldüebu yahya bağdadi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Sokakta yaşayan köpeklere sahip çıktı, harçlığını beslenmeleri için harcadı: İnsan...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Kanal İstanbul Çalıştayı'nda İmamoğlu'ndan Erdoğan'a mesaj: Hiç kimse ama hiç...

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24