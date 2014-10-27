IŞİD'in bomba uzmanı emiri öldürüldü

IŞİD'in en önemli bomba uzmanlarından biri olduğu belirtilen emirlerinden Ebu Yahya Bağdadi'nin Irak Özel Güvenlik timleri tarafından düzenlenen bir operasyonla öldürüldüğü açıklandı.

Felat Bozaslan’ın DHA’da yer alan haberine göre, Irak Özel Güvenlik Timleri, Diyala iline bağlı Bakuba kentine yönelik bir operasyon gerçekleştirdi. Bakuba'nın 47 kilometre doğusunda bulunan Bizayz Şerun kasabasında düzenlenen operasyonda IŞİD mensupları ile Irak güvenlik güçleri arasında çatışma çıktı.

Çatışmada IŞİD içinde, 'Bombaların Babası' ve 'Bomba Mühendisi' lakabıyla tanınan emirlerden Ebu Yahya Bağdadi'nin öldürüldüğü açıklandı. Irak güvenlik kaynakları Bağdadi'nin Irak özel timlerince öldürüldüğü bilgisini doğruladı.

Güvenlik kaynakları Ebu Yahya Bağdadi'nin IŞİD mensuplarını bomba hazırlama, canlı bomba eylemleri gibi konularda eğiterek, motive ettiğini belirtti. Bağdadi'nin Irak'ta düzenlenen çok sayıda bombalı saldırı ve canlı bomba eyleminin planlayıcısı olduğu da ifade ediliyor.