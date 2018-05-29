Bursa'da 'Obezite ve Metabolik Cerrahi Hakkında Güncel Yaklaşımlar' semineri

BURSA, (DHA)- MEDİCANA Bursa Hastanesi\'nde Dünya Obezite Günü nedeniyle hastalara yönelik \'Obezite ve Metabolik Cerrahi Hakkında Güncel Yaklaşımlar\' konulu seminer düzenlendi.

Medicana Bursa Hastanesi Konferans Salonu\'ndaki seminerde Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Ersoy Taşpınar, Uzman Klinik Psikolog Ece Özçırak ve Beslenme ve Diyet Uzmanı Tuğba Küçük, sunum yaptı. Medicana Bursa Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Ersoy Taşpınar, “Obezite modern dünyanın en önemli sağlık problemlerinin başında geliyor. Obezite sadece yağ birikmesi ve kilonun artması değil. Bütün sistemi etkileyen metabolik bir hastalık. Bu nedenle tedavisinde multidisipliner çalışma gerekiyor. Endokrinoloji, göğüs hastalıkları, kardiyoloji, dahiliye, genel cerrahi uzmanları ve bu konuda özelleşmiş diyetisyenlerin hep birlikte çalışması gerekiyor. Obezitede amaç sadece kiloyu azaltıp, hastayı zayıflatmak değil. Obezitenin sebep olduğu bütün yandaş hastalıkları ve sıkıntıları düzeltmektir. Bunun için de hastayla birden fazla hekim ilgilenmeli. Cerrahi obezitenin tedavisinde ilk seçenek olmamalı. Obetize ile ilgilenen bir merkezde incelenip, tedavi gördüğü halde ameliyat dışı yöntemlerle kilosunu veremeyen veya verdiği halde geri alan ve veya buna bağlı hastalıkların geliştiği kişilere cerrahi müdahale uygulanıyor. Ameliyat öncesi ciddi bir hazırlık gerektiriyor. Hastaların birçoğu, ‘Ben birçok diyet denedim, olmuyor’ diyor. Ancak bu uygulamalar profesyonel olmayan bir şekilde gerçekleşiyor. Profesyonel bir ekibin değerlendirmesi ve diyeti düzenlemesi önemli’’ dedi.

Beslenme ve Diyet Uzmanı Tuğba Küçük, dengeli ve yeterli beslenmenin ve obeziteye yol açan beslenme düzensizliklerinin önemine değindi. Ayrıca ameliyat öncesi ve sonrası beslenme ile ilgili önemli ipuçları ve egzersizin önemi hakkında bilgi verdi.

Uzman Klinik Psikolog Ece Özçırak ise; yemek yeme eyleminin psikolojisini ve yeme bozukluklarını özetledi. Cerrahi öncesi ve sonrası psikoloğun ne kadar önemli olduğunu bir kez daha vurguladı.

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