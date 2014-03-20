Bursa'da mini etekli kadın heykelini yıkmaya çalıştılar

Bursa'nın Nilüfer İlçesi'nde Güney Koreli sanatçı Weongeun Kim tarafından yapılan mini etekli kadın heykelinin yıkılmaya çalışıldığı ortaya çıktı.

Bursa Nilüfer'de 2013 yılında gerçekleştirilen “Uluslararası Kuzgun Acar Heykel Sempozyumu” kapsamında Weongeun Kim tarafından yapılan ve Yüzüncüyıl Mahallesi’ndeki Özlüce Parkı önüne yerleştirilen "Gerçek Aşk" isimli heykellerin ayak kısımları kırılarak yerinden sökülmek istendi.

Tayfun Sırman'ın Oda TV yer alan haberine göre, Nilüfer Belediyesi’nden yapılan açıklamada, “Gerçek Aşk” isimli heykellere zarar verildiği ve yıkılmaya çalışıldığı tespit edilmiştir” denilirken, emniyet tarafından gerekli işlemlerin başlatıldığı ve saldırıya ilişkin görgü tanıklarının Konak Kültürevi’ne bilgi vermeleri istendi.

Geçtiğimiz yıl yapılan sempozyumun ana teması “Özgürlük” olarak belirlenmiş ve heykellerin açılışı “Nilüfer’in özgür sokaklarına özgürlük heykelleri” sloganıyla gerçekleştirilmişti.