Bursa'da kadın öncelikli vagona meslek odalarından tepki

Bursa Tabip Odası Başkanı ve Akademik Odalar Birliği (BAOB) sözcüsü Dr. Güzide Elitez, kent içi ulaşımda kullanılan hafif raylı sistemde başlatılan ‘Kadın öncelikli vagon’ uygulamasına tepki göstererek, "Biz kadınlar ayrıştırılmak, izole edilmek istemiyoruz" dedi.

"Çözümü ayrı vagon değil, eğitim"

Bursa Akademik Odalar Birliği üyeleri uygulamayı protesto etmek amacıyla Nilüfer istasyonunda toplandı. Burada Bursaray’ın kadın öncelikli vagonuna binen BAOB Dönem Sözcüsü ve Bursa Tabip Odası Başkanı Dr. Güzide Elitez vatandaşlarla sohbet ederek uygulamanın yanlış olduğunu, bunun çözümü ayrı vagonla değil eğitimle olacağını söyledi.

Osmangazi istasyonunda inerek burada basın açıklaması yapan Güzide Elitez, tüm uygar ülkelerde anayasaların kadın erkek eşitliği kuralını içerdiğini, bunun uygar bir ülke olmanın olmazsa olmazı olduğunu söyledi.

"Çözümü, kadınları kafese koyarak olmamalıdır"

Bursa'da kadınlara dayatılan ayrı vagon uygulaması kadına yönetilen ayrımcılığın bir başlangıç noktası olarak nitelendiren Elitez şunları söyledi:

"Kadınlara ayrı vagonda yolculuk dayatmasında, kadınları tacizden korumak, onların güvenliğini sağlamak bahanesine sığınılmaktadır, bu kabul edilemez. Kadınların bu tarz saldırılardan korumanın ve gözetmenin onları ayrı bir vagonda taşıyarak çözülebileceğini söylemek akıl dışılıktır. Kadınlar bu alanlarda yaşıyorsa bunun çözümü kadınları kafese koyarak, tecrit ederek ‘koruma’ çabası olmamalıdır."

“Bu vagona binmeyen kadınlara, toplum nasıl bakacak"

"Bu uygulama kadın erkek eşitsizliğini derinleştirecek tehlikeli bir noktadır. Ayrıca bu vagona binmeyen kadınlara da bir süre sonra toplumun nasıl bir bakışla bakacağını da kestirmemek mümkün değildir. Kadınlara ayrı vagon uygulaması erkekleri de rahatsız etmelidir, çünkü Bursa'da tüm erkekler potansiyel suçlu durumuna düşürülmüştür."

Bu uygulamanın derhal sonlandırılmasını isteyen Elitez "Tecrit alanları istemiyoruz. Biz kadınlar ayrıştırılmak, izole edilmek istemiyoruz" diye konuştu.

Osmangazi İstasyonundaki basın açıklamasın Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası, Kimya Mühendisleri Odası, Makina Mühendisleri Odası, Elektrik Mühendisleri Odası, Maden Mühendisliği Odası, Peyzaj Mimarları Odası destek verdi.