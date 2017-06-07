Metroda 'kadınlara özel vagon' uygulamasına tepki

Bursa'da hafif raylı sistemde "kadınlara öncelik tanınacak vagon uygulaması"na geçiliyor. "Bayan yolcularımıza öncelikli vagon" yazısının konulduğu ilk metronun Bursaray Otosansit durağında açıklama yapan CHP Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu, uygulamaya tepki göstererek, kaldırılmasını istedi.

Belediye: Öncelik kadınların, erkekler de seyehat edebilir

Bursa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Şirketi Burulaş yetkilileri, "vatandaşlardan kuruma gelen talep üzerine uygulamaya başlanacağını belirterek, en son vagonda kadınlara öncelik tanınacağını, ancak erkeklerin de bu vagonlarda seyahat edebileceklerini" açıkladı. Bununla ilgili ilerleyen günlerde 40 istasyona yazı konulacağı kaydedildi.

"Kadınları toplumsal hayatın dışına iterek kadınların sorunlarını çözemezsiniz"

İlk yazının konulduğu Otosansit durağında açıklama yapan ve bunu cep telefonuyla sosyal medya hesabından canlı yayınlayan CHP Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu, uygulamaya tepki gösterdi. Bunun bir deneme ve başlangıç olduğunu söyleyen Kayışoğlu sözlerine şunları ekledi:

“Biz bu zihniyetin gerçekten kadınların hiçbir sorununu bu anlayışla çözemeyeceğini biliyoruz. Kadınları toplumsal hayatın dışına iterek kadınların sorunlarını çözemezsiniz. Buradan büyükşehir belediye başkanına sesleniyorum bunu buradan kaldıracaksınız. Bunun bir adım olduğunu biliyoruz. Bunun bir alıştırma olduğunu biliyoruz. Buradan başlayarak bütün her yere yaymaya çalışacağınızı biliyoruz. Buna izin vermeyeceğiz."

Ankara ve İstanbul belediyeleri de anket yapmıştı

Benzer uygulamalar Ankara ve İstanbul'da da uygulanmak istenmişti. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek Twitter hesabından "Japonya'da olduğu gibi, Ankara metrosunda da kadınlara ayrı bir vagon uygulaması deneyelim mi?" diyerek bir anket çalışması yapmıştı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi de metro ve tramvaylarda kadınlara özel vagon tahsis etmek için metro ve tramvay duraklarında anket çalışması düzenleyerek tepki çekmişti.