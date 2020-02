Bursa'da güzellik merkezine 'Kerimcan Durmaz'lı açılış

Gürkan DURAL/BURSA, (DHA)- BURSA\'ya gelen DJ ve sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz, bir güzellik merkezinin açılışına katıldı. İş yerinin ortakları Canan Demirhan ve Mine Karadeniz, kadınları yeni teknolojilerle donatılmış güzellik merkezine davet etti.

Bursa merkez Nilüfer ilçesi Odunluk Mahallesi\'ndeki Art of Beauty Center Güzellik Merkezi’nin açılışı gerçekleştirildi. Son dönemin popüler ismi DJ, makyör ve sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz’ın da katıldığı açılışta CHP Bursa Milletvekili Erkan Aydın da yer aldı. Geniş bir katılım ile açılışı gerçekleştirilen güzellik merkezinin ortakları Canan Demirhan ve Mine Karadeniz, iş yeri hakkında bilgiler verdi. 7 yıl estetik cerrahi klinik sorumluluğu ile birlikte estetisyenlik üzerine eğitimler aldıktan sonra ortağı Mine Karadeniz ile birlikte güzellik merkezini açtıklarını belirten Canan Demirhan, \"Çok güzel bir yer olduğuna inanıyoruz, en büyük istediğimiz kadınları mutlu etmek ve işimizi en mükemmel şekilde yapmak. Şu an için 2 katlı bir merkezimizde; cilt bakımı, mezoterapi, zayıflama cihazı, ameliyatsız yüz germe, derin cilt bakımı, lazer epilasyon, profesyonel ve günlük makyaj, kaş tasarımı ve kadına dair her şeyi bünyemizde barındırmaya çalışıyoruz\" dedi. Demirhan, kadınları ürünleri ve cihazlarıyla tanışmaları için en azından bir kez beklediklerini belirterek, \"Bir kez gelsinler, bir daha vazgeçemeyecekler\" ifadelerini kullandı.

Güzellik merkezinin diğer ortağı Mine Karadeniz ise \"Merkezi bir konumdayız. Estetik ve güzellik adına kadınlara dair her türlü hizmeti sunacağız. Her şeyden önce güven çok önemli, biz kadınlara güven vermeyi istiyoruz. Geldikleri zaman yapmış olduklarımızla onları mutlu etmek istiyoruz\" diye konuştu.

Açılışa özel konuk olarak katılan Kerimcan Durmaz da \"Her zamanki gibi yine muhteşem karşılandım. Çok güzel bir konumda, çok güzel bir yer. Beğendim, hayırlı uğurlu olsun. İnşallah burada güzel günler geçirirler, ben de yine geleceğim\" dedi.

Açılışın ardından konuklar, Art of Beauty Center Güzellik Merkezi’ni gezdi.



FOTOĞRAFLI