Bursa'da feci kaza; TIR bir otomobille 2 yayayı ezdi

Bursa’nın Orhangazi İlçesi’nde TIR, İznik Kavşağı’nda bir otomobil ile iki yayaya çarptı. Kazada 4 kişi yaralanırken TIR şoförü olay yerinen kaçtı.

Hasan Bozbey'in DHA'da yer alan haberine göre, kaza, dün Bursa- Yalova yolu Orhangazi geçişinde meydana geldi. Mehmet Ali Terzioğlu yönetimindeki 16 VT 994 plakalı TIR, Yalova- Bursa yönünde seyir halindeyken, Yeniköy kavşağında Halil Kalkan’ın kullandığı 16 VT 947 plakalı otomobile çarptı. TIR sürücüsü Terzioğlu durmayıp, kaçtı. TIR, bir kilometre ileride, İznik kavşağında kırmızı ışıkta bekleyen Resul Kaplan (25) yönetimindeki 10 NL 875 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan otomobil kavşaktan geçiş yapan 16 VA 660 plakalı otomobile çarptı. Savrulan otomobiller yol kenarında yürüyen Ayşe Kahveci ve Emrah Kocaman’a çarparak yaralanmalarına neden oldu. TIR sürücüsü Terzioğlu, olay yerinde durmayıp yine kaçarken, kazada 10 NL 875 plakalı otomobilde bulunan sürücü Resul Kaplan ile birlikte Sevcan Eyiçalış (25) yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan ambulansa konularak Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırıldı.

TIR sürücüsü Mehmet Ali Terzioğlu, daha sonra polis merkezine gelerek teslim oldu.