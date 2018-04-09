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Sağlık

Bursa'da, Dünya Kalp Sağlığı Haftası'nda bilinçlendirme etkinliği

Enver Fatih TIKIR/BURSA, (DHA)- BURSA'da, 9-15 Nisan Dünya Kalp Haftası etkinlikleri kapsamında, Kalp Aritmi Sağlık Grubu hastalıklara karşı bilinçlendirme programı düzenleyecek

09 Nisan 2018 14:54

Enver Fatih TIKIR/BURSA, (DHA)- BURSA\'da, 9-15 Nisan Dünya Kalp Haftası etkinlikleri kapsamında, Kalp Aritmi Sağlık Grubu hastalıklara karşı bilinçlendirme programı düzenleyecek.
Etkinlikler öncesinde Kalp Aritmi Sağlık Grubu yönetimi ve branş doktorları programı detaylı anlatmak için gazetecilerle biraraya geldi. Toplantıda konuşan Özel Çekirge Kalp Aritmi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mehmet Halit Andaç, teknolojik gelişmelere ve farkındalığın artmasına rağmen kalp hastalıklarından kaynaklanan ölümlerin dünya genelinde birinci sırada olduğuna dikkat çekti. Kalp hastalığında pek çok riskin ortadan kaldırılabileceğine dikkat çeken Prof. Dr. Andaç, \"Sigara kullanımı, hareketsiz yaşam, stres, aşırı kilo, yüksek kolesterol, diyabet, birinci derece akrabalarda kalp ve damar hastalık öyküsü, düzensiz ve dengesiz beslenme, hipertansiyon, yaş ve cinsiyet gibi faktörler kalp ve damar hastalıklarında risk olarak ilk sıralarda yer almaktadır. Kalp sağlığını tehdit eden bu unsurların azaltılması, bilinçlenme ve uygun yaşam şartlarının düzeltilmesi ile mümkündür. Bizler değiştirilebilir riskleri ortadan kaldırdığımızda kalp hastalıklarını yüzde 80 oranında önleyebiliyoruz, bu oldukça önemli bir orandır\" diye konuştu.
ÖZELLİKLE GENÇLER HEDEF ALINDI
9-15 Nisan Dünya Kalp Sağlığı haftası boyunca gerçekleştirilecek olan etkinliklerde özellikle gençlere yönelik bilinçlendirme çalışmalarına önem vereceklerini belirten Prof. Dr. Andaç, şunları kaydetti:
\"Dünya Kalp Sağlığı Haftası kutlamaları dolayısı ile hastanemiz taşıdığı misyonundan hareketle sosyal sorumluluk projesi geliştirerek, kalp sağlığının korunmasına dikkat çekme, özellikle gençlerde bu konuda bir algı yaratma, bilinçlendirme düşüncesi ile bir dizi etkinlikler düzenleme kararı almıştır. Etkinlik kapsamında, 12 Nisan Perşembe 14.00-17.00 saatleri arasında Merinos AKKM\'de kalp doktorlarımızın katılacağı bir seminer, 14 Nisan Cumartesi saat 14.00 itibarı ile Altıparmak Caddesi’nden başlayıp Atatürk Caddesi Atatürk Anıtı\'na kadar devam edecek bir yürüyüş düzenleyeceğiz. Yürüyüş esnasında her birinde kalp sağlığına dikkat çeken sloganlar olan kırmızı karanfiller dağıtarak, bir nebze de olsa bu hastalığa dikkat çekmeye çalışacağız. 11 18 Nisan tarihlerinde kentimizin çeşitli yerleşimlerindeki kalp farkındalığını oluşturmaya yönelik reklam panolarında yayınlanmak üzere görsel çalışmalarımız yer alacaktır. Reklam panolarında kullanılan sloganlardaki amacımız ise özellikle gençlerde bir farkındalık oluşturmaktır. Biz doktorlar hastalarımıza hep şunu yeme, şöyle yap, bunu yapma gibi sağlığına zarar verici şeylerden uzak durmasını öneririz. Acaba biz sağlık çalışanları kalbimizin sağlığı için neler yapıyoruz? Bu düşünceden hareketle yine yöneticilerimiz, doktorlarımız, hemşirelerimiz ve diğer personellerimizin fotoğraf ve sloganlarının kullandığı tasarımlar hazırladık.\"

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