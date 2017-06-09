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Yaşam

Bursa'da asırlardır süren gelenek; davul sesi duymadan sahura kalkan mahalle nasıl uyanıyor?

"Büyüklerimizden duyduğumuz rivayetlere göre..."

09 Haziran 2017 13:17

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde Emirsultan Türbesi ve Camisi'nin bulunduğu Emirsultan Mahallesi’nde her ramazan ayında sahurda kapı çalma geleneğinin asırlardır sürdürüldüğü belirtildi. Oruç tutmak için sahura kalkacakları davulcular kapı zillerine basıp "Haydi pilava, haydi pilava” diye bağırarak uyandırıyor.

"Büyüklerimizden duyduğumuz rivayetlere göre Emirsultan Hazretlerine duyulan saygıdan davul çalınmıyor"

İnanışa göre, asırlar önce mahallede davul çalan kişinin davulu patladığı, akli dengesini yitirdiği için Ramazan ayında bölgede görevli davulcular sahurda davul çalmayıp, kapılara gelerek oruç tutanları uyandırıyor. Emirsultan Mahallesi Muhtarı Yusuf Ziya Aydın ise “ 50 yıldır bu mahallede oturuyorum, büyüklerimizden duyduğumuz rivayetlere göre mahallemizde ramazan aylarında hiç davul çalınmamış, bunun nedeni ise Emirsultan Hazretlerine saygıdan kaynaklanan bir gelenektir” dedi.

Hüseyin TÜCCAR (DHA) 

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