T24 LogoT24 Logo
15 Temmuz Darbe Girişimi

Bursa'da 5 öğretmen 'FETÖ'den tutuklandı

15 Temmuz'un ardından başlatılan soruşturma kapsamında Bursa'da 15 öğretmen gözaltına alınmıştı

17 Kasım 2016 01:46

Bolu'da, 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen 15 öğretmenden 5'i tutuklandı.

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturması kapsamında gözaltına alınan 24 öğretmenden 15'inin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

İzzet Baysal Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilden şüphelilerden İ.T, N.D, İ.A, S.A. ve Z.Y. tutuklanırken, diğer 10 öğretmen adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Gözaltında bulunan diğer şüphelilerin ise emniyetteki işlemleri sürüyor.

ETİKETLER

bursaöğretmenfetö

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti...

MİT’in ‘FETÖ’ tespitinin ardından emeklilik başvurusunda bulunan Metin İyidil görevde...

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Sarı Saltuk Köprüsü'nde güvenlik kamerasına yansıyan kişinin Gülistan Doku olduğu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24