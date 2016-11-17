Bursa'da 5 öğretmen 'FETÖ'den tutuklandı

Bolu'da, 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen 15 öğretmenden 5'i tutuklandı.
Bolu Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturması kapsamında gözaltına alınan 24 öğretmenden 15'inin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
İzzet Baysal Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilden şüphelilerden İ.T, N.D, İ.A, S.A. ve Z.Y. tutuklanırken, diğer 10 öğretmen adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Gözaltında bulunan diğer şüphelilerin ise emniyetteki işlemleri sürüyor.