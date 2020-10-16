Bursa Valisi: Kimse temas kurduğu kişiyi söylemiyor

Bursa Valisi Yakup Canbolat, bütün yurtta olduğu gibi Bursa'da da pozitif hasta sayısında artış olduğunu söyledi. Vali Canbolat, küçük işletmelerde pozitif vakaların filyasyon hikâyesi tespitinde güçlükler yaşandığını belirterek, "Kimse başkasıyla temas kurdum demiyor" dedi.

Canpolat, “Pandemi süreci artık sıkıntılı bir hâle gelmeye başladı. Vaka sayıları artıyor, tabiî Bursa’da da artıyor. Bunu tespit etmeye yönelik çalışmalarımız var. Fakat gördüğümüz kadarıyla vaka artıyor, aile içerisindeki bulaşma oranları artıyor.” diye konuştu.

Canpolat, “İkinci gördüğümüz husussa, küçük işletmelerde pozitif vaka çıkınca filyasyon hikâyesi alınırken, yakın temaslıları beyan etmede eksiklik var. Kimse başkasıyla temas kurdum demiyor. Dolayısıyla o gözden kaçınca bulaşma sayısı artıyor. Bütün vatandaşımızdan ricamız, bu temel 3 kurala uyacağız. Her zaman söylediğimiz gibi maske, mesafe ve temizlik. Bursalı bütün hemşerilerimizden rica ediyoruz, biraz daha titiz ve hassas olalım.” uyarısında bulundu.

Canpolat, "Kış mevsiminin gelmesiyle birlikte alınan tedbirlerin daha üst seviyeye çıkarıldığını belirten Sağlık Müdürü Halim Ömer Kaşıkcı ise, ”Sayı olarak artışla, vakaya ya da hastaya dönüşme meselesi aynı değil. Dolayısıyla influenza dediğimiz grip virüsünün de işin içerisine girmesiyle bir miktar daha artış olabilir. Tabiî maske, mesafe ve hijyen konularındaki kuralları uygularsak, influenzadan da eş zamanlı korunmuş olacağız. Dolayısıyla geçtiğimiz yıllardaki hızlı artış gören sayıyı bu sene yaşamamayı düşünüyoruz” ifadesini kullandı.