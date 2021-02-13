Bursa Tabip Odası: Sistem çöktü, aşı yapılamıyor

Bursa Tabip Odası, ilde bir ay önce başlanan Covid-19 aşılama programının iki gündür uygulanamadığını duyurdu. Açıklamada aşılama için yeterli fiziki şartların sağlanamadığı, randevu alınmasında sıkıntılar yaşandığı ve standartlara uymayan kişisel koruyucu malzemelerle aşıların lojistiğinde yaşanan sıkıntılar da dile getirildi.

"Vatandaşlar evlerine yollandı"

Bursa Tabip Odası tarafından yapılan açıklamada "Aşıla" sisteminde yaşanan sorunlar şu ifadelerle dile getirildi:

"Son iki gündür 'Aşıla' isimli programın çökmesi nedeniyle aşılama yapılamıyor. 182'ye ulaşmak mümkün olmadı ve MHRS adlı randevu alma sistemi çöktü. Aile Sağlığı Merkezleri'nden (ASM) randevu almayı başarıp da aşı olmaya gelen insanlar ise programın çalışmamasından dolayı izdiham yaşadılar. Uzun bekleyişlere rağmen 'AŞILA' programının yanıt vermemesi nedeniyle hastalar evlerine yollandılar. Yoğun izdiham yetmezmiş gibi MHRS adlı randevu alma sistemi de çöktü. Randevu için aranan ALO 182'ler cevap veremez oldu. Vatandaş ile sağlık çalışanı bu durumdan dolayı karşı karşıya getirildiler. Maalesef aşı için gelen vatandaşlar evlerine yollandılar. Sağlık çalışanları da bu durum nedeniyle büyük sıkıntılar yaşadılar."

"Günlük rakama bir ayda ulaşıldı"

Açıklamada Sağlık Bakanlığı'nın günlük aşılama kapasitesini 1,5-2 milyon olarak duyurduğu hatırlatılarak söz konusu rakama 1 ayda ancak ulaşılabildiği vurgulandı. Bursa Tabip Odası açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Aşıların daha gelmeden önceki dönemde ihtiyaca cevap verecek uygun programların hazırlanması gerekiyordu. İzdiham olmaması için ALO 182 randevu sisteminin isteklere yanıt verebilecek şekilde düzenlenmesi gerekiyordu. Her dört ASM'den birinde aile sağlığı çalışanı yoktu, her sekiz ASM'den birinde doktor yoktu. Bunların tamamlanması gerekiyordu. 70 yaş ve 80 yaş üzeri gruplarının MHRS üzerinden ve ALO 182 üzerinden randevu alırken bilişsel olarak çok zorlanacakları biliniyordu. Ama yeterli önlem alınmadığı görüldü, bu vatandaşlarımız randevu oluşturmakta çok sıkıntı yaşadılar."