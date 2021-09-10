Bursa Tabip Odası Başkanı Türkkan: Okullardaki yüksek bulaş riski sürecek

Bursa Tabip Odası Başkanı Alpaslan Türkkan, şehirde vakaların arttığını belirterek okullardaki riske dikkat çektir. Türkkan, "Okullar 6 Eylül günü açılmadan bir gün önce 12-15 yaş grubuna aşı tanımlandı. Bunu gecikmiş bir karar olarak görüyoruz. Önümüzdeki günlerde okullardaki yüksek bulaş riskinin süreceğini söyleyebiliriz" dedi.

BTO Başkanı Alpaslan Türkkan şöyle konuştu;

“Pandemi başlangıcında Koronavirüs'ün çocuklardaki sağlık etkisinin görece daha az olması bu yaş grubunda korunma önlemlerini zayıflattı ve toplumda ‘çocuklara bir şey olmaz’ biçiminde bir kanı oluşturdu. Ancak yeni varyantlarla birlikte hastalığın özellikleri de değişti.

Hastalığın etkilediği yaş gruplarında, hastalığın neden olduğu yakınmalarda ve kliniğinde değişiklik oldu. Günümüzde Koronavirüs'ün çocukları ve hatta yenidoğanları etkilediğini, ağır hastalığa neden olduğunu görüyoruz.”

"Süreç açık ve şeffaf yönetilmedi"

Sözcü'den Halil Ataş'ın haberine göre, varyant virüslerin kolay bulaşması ile Bursa’da hasta sayılarında artışların yaşandığını dile getiren Türkkan, “Buna ek olarak yoğun bakımlardaki doluluk oranları da arttı. Pandemiden tek çıkış yolumuz olan aşıya yönelik olarak; bilimsel olmayan, bilimsel verinin eksik/hatalı yorumlanması ile oluşan söylemler yaygınlaştı. Sürecin açık ve şeffaf yönetilememesi, planlama yapılmadan günü kurtaran açıklamalarla halka bilgi verilmesi kafa karışıklıklarına ve güven kaybına neden oldu. Bu durum da aşı tereddüdüne ve koşut olarak aşılama oranlarının düşük kalmasına yol açtı” ifadelerini kullandı.

"Okullarda bulaşa yönelik kaygılıyız"

Türkkan, “Bursa Tabip Odası olarak okullarda olası bulaşa yönelik kaygılıyız. Bu kaygımızı on beş gün önce İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile paylaştık ve Bursa’daki okullarla ilgili aldıkları önlemleri, bilgi edinme yasası kapsamında, sorduk. Henüz bir yanıt alamadık, yanıtı bekliyoruz” dedi.