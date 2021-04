Bursa Tabip Odası Başkanı: Huzurevleriyle ilgili veriler açıklansın

Bursa Tabip Odası Başkanı Alpaslan Türkkan huzurevlerine ilişkin verilerin paylaşılması çağrısında bulundu.

Gazete Duvar’dan Osman Çaklı’nın haberine göre, Nilüfer Belediyesi'nin huzurevinde hastalığa yakalanan ve ölen kimsenin olmadığına değinen Türkkan, kimi huzurevlerinde ise korona virüsü kaynaklı ölen yaşlıların olduğu duyumu aldıklarını söyledi.

Türkkan, Bursa valiliğine şu soruları yöneltti:

"Huzurevlerinde Covid-19 hastalığına yakalanan ya da yaşamını yitiren personel var mı? Benzer biçimde Covid-19 hastalığına yakalanan veya yaşamını yitiren huzurevi sakini var mı? Varsa olgu ve ölümler hangi huzurevlerinde görüldü? BTO olarak bu verinin toplum ile acilen paylaşılmasını bekliyoruz."

"Aşıla" programının çökmesiyle Bursa'da iki gün aşı yapılamadığını söyleyen Türkkan, "Aşılar daha gelmeden önceki dönemde ihtiyaca cevap verecek uygun programların hazırlanması gerekiyordu" dedi ve şu bilgileri verdi:

"Sağlık Bakanlığı en başta bir planlama yapıldığını söylemişti. Ancak her dört ASM’den (Aile Sağlığı Merkezi) birinde aile sağlığı çalışanı yoktu, her sekiz ASM’den birinde doktor yoktu. Bunların tamamlanması gerekiyordu. Aşılamada verdikleri rakama ulaşamadılar. Günde 1,5-2 milyon insanın aşılanabileceği söylenirken şu an çok düşük aşılama yapabiliyorlar. Aşıyı periferi yaymak lazımdı, yani aile hekimlerine, en uç noktaya kadar aşının ulaştırılıp, sağlık kurumları tarafından yapılıyor olması gerekirdi. Aile hekimlerine ne zaman aşı gidecek? Aile hekimlerinin birimleri, personel sayısı, fiziksel ortamları uygun mu?"