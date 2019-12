Bursa polisi 6 bin aracı incelemeye aldı

T24 -

Küçük Orhan'ı öldüren kaza

Bursa'nın merkez Osmangazi İlçesi’nde yetiştirme yurdundan evlatlık olarak verilen 7 yaşındaki Orhan Öner’in ölümüne neden olan servis minibüsü ve sürücüsünün yakalanması için operasyon başlatan polis, Bursa’da kayıtlı 6 bin beyaz renkli minibüsü incelemeye aldı. Gruplar halinde minibüsleri Yıldırım İlçesi’ndeki spor kompleksinde toplayan polis, kaza sırasında farı kırılan aracı arıyor.Osmangazi İlçesi Küçükbalıklı Mahallesi’nde annesi tarafından doğumdan sonra yetiştirme yurdu bahçesine bırakıldıktan sonra, Yusuf ve Safinaz Öner çifti tarafından evlatlık olarak alınan ilköğretim okulu 1’nci sınıf öğrencisi Orhan Öner, geçen hafta anne ve babasıyla bir yakınının taziyesinden dönerken plakası belirlenemeyen bir servis minibüsünün çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Çevredeki güvenlik kameralarından kazaya neden olan minibüsü ve sürücüsünü tespit edemeyen polis, aracın çarpma sonucu kırılan far parçalarını delil olarak değerlendirdi.Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri Orhan Öner’in ölümüne neden olan kimliği belirsiz sürücüyü bulmak için trafikte kayıtlı yaklaşık 6 bin minibüs sürücüsünü Yıldırım Spor Kompleksinin bahçesinde gruplar halinde topluyor. Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler ise ellerinde delil olarak bulunan olay yerinden toplanan kırık far parçalarını minibüsler üzerinde tespit yaparak kaçan sürücüyü bulmak için çalışma başlattı.Araç yedek parçası satışı yapan yaklaşık 200 işyerine far bilgilerini veren polis çalışmalarını sürdürürken Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü’nde kayıtlı yaklaşık 6 bin servis minibüsü, okul servisi ile beyaz renkli beyaz minibüslerin listesini çıkardı. Araç sürücülerine yapılan tebligattan sonra Osmangazi, Yıldırım ve Nilüfer ilçelerinde çalışan minibüsler sürücüleriyle birlikte Yıldırım ilçesi Yıldırım Spor Kompleksi Bahçesine toplanıyor.Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ile Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri olay yerinden aldıkları far parçalarını minibüslerle kıyaslama yapmaya başladı. 3 gün yapılacak olan çalışmanın ardından Orhan Öner’in ölümüne neden olan minibüsün bulunması planlanıyor.Araçları polis tarafından incelenen minibüs sürücüleri ise kazaya neden olan sürücünün bir an önce ortaya çıkmasını isteyerek tüm minibüsçülerin böylece zan altından kurtulacağını söylediler.Millet Mahallesi'nde oturan 15 yıllık evli Yusuf (46) ve Safinaz Öner (45) çifti, çocukları olmadığı için 5 yıl önce Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu'ndan evlat edindikleri Orhan Öner ile Küçükbalıklı Mahallesi'nde hayatını kaybeden bir yakınlarına taziye ziyaretine gitmişti.Yusuf Öner'in kardeşi Nasıh Öner (39) ve eşi Ayşe Öner'in (39) de hazır bulunduğu ziyaretin ardından aile, Millet Mahallesi'ndeki evlerine gitmek üzere yaya olarak yola çıkmıştı.Aile fertleri Atıcılar Mahallesi'nde yapımı süren Mobese merkezi yakınlarında yolun karşısına geçmeye çalışırken, sürücüsü ve plakası henüz belirlenemeyen bir servis minibüsü, ilköğretim okulu 1. sınıf öğrencisi Orhan Öner ile küçük çocuğu elinden tutan yengesi Ayşe Öner'e çarparak olay yerinden kaçmıştı.Küçük Orhan, 5 yıl önce kendisini evlat edinen Safinaz ve Yusuf Öner'in gözleri önünde yaşamını yitirirken, ağır yaralanan Ayşe Öner, Bursa Devlet Hastanesine kaldırılmıştı.