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Yaşam

BURSA OVASI FAY İZİ BELİRLENDİ ZONGULDAK (A.A)

27 Temmuz 2011 20:45

-BURSA OVASI FAY İZİ BELİRLENDİ ZONGULDAK (A.A) - 27.07.2011 - Zonguldak Karaelmas Üniversitesi (ZKÜ) ekibinin, uzay radar interferometri tekniğiyle gerçekleştirdikleri çalışmayla Bursa Ovası'ndan geçen fay izini belirlediği bildirildi. ZKÜ'nün yazılı açıklamasında, Bursa yönüne doğru devam eden fayların varlığının bilindiği ancak alüvyon yapının altında kaldıkları için Bursa Ovası'nda nereden geçtiklerinin bugüne kadar belirlenemediği belirtildi. ZKÜ Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Afet İzleme ve Araştırma Laboratuvarına bağlı çalışmalarını yürüten Dr. Şenol Hakan Kutoğlu, Dr. Oğuz Gündoğdu ve Dr. Tomonori Deguchi'nin faya yönelik çalışmalar yaptığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi: ''Çalışmayla Bursa Ovası'ndan geçen fay izi belirlendi. Gerçekleştirilen çalışmada fayın Demirtaş bölgesinden Nilüfer ilçesine doğru 23 kilometre boyunca uzandığı görülüyor. Jeomorfolojik özellikler dikkate alındığında bu fayın Kuzey Anadolu Fay Sistemi'nin Sakarya-Pamukova'dan ayrılan ve Güney Marmara'ya doğru devam eden kolunun devamı olduğu düşünülüyor. Çalışmada ayrıca, gerek belirlenen fayın gerekse de İznik segmentinin Gemlik noktasında dikkate değer bir yamulmanın işaretleri gözleniyor. Bu bakımdan İstanbul'un yanı sıra Bursa'nın da bir deprem farkındalığı içerisinde olmasında yarar görülmektedir.''

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