Bursa, organ naklinde yeni rekor peşinde

Enver Fatih TIKIR/BURSA, (DHA)- BURSA İl Sağlık Müdürü Dr. Özcan Akan, organ nakli oranlarında Türkiye birinciliğini elinde bulunduran kentte, 22.1 PMP değerini 2018 yılında 25 PMP değerine çıkarmayı hedeflediklerini söyledi.

Bursa İl Sağlık Müdürlüğü\'nün öncülüğünde 2012 yılından bu yana artan organ nakli oranlarıyla her yıl üst üste Türkiye 1\'incisi olan Bursa bölgesi, 2016 yılında Türkiye ortalaması 7.2 olan PMP (Hayatını kaybeden 1 milyon kişideki organ bağışı oranı) değerinin çok üzerinde çıkarak 22.1 PMP değerini yakaladı. Organ bağışını artırmak adına yoğun çalışmalar yürüttüklerini belirten Bursa İl Sağlık Müdürü Dr. Özcan Akan, 2018 yılı için hedefin 25 PMP olduğunu, bu değerlerle pek çok Avrupa ülkesinin üzerinde bir başarı ortaya koyulduğunu söyledi. Dr. Akan, şunları kaydetti:

\"Organ nakli ülkemizde ve dünyada önemli bir halk sağlığı sorunudur. Yüzlerce insanımız maalesef organ bulamadığı için hayatını kaybetmekte, binlerce insanımız da organ için sıra beklemektedir. Bursa İl Sağlık Müdürlüğü olarak 2010 yılından itibaren organ bağışına yönelik çalışmaları hızlandırdık. Bu çalışmalara başladığımızda Türkiye ortalamasının çok altındaydık. 2011 yılında bir sıçrama yaparak Türkiye ortalamasının yakaladık, 2012 yılına geldiğimizde 8.8 değeriyle Türkiye birincisi olduk, 2014 yılına geldiğimizde 10.5 değerini yakaladık. Bu da ayrı bir Türkiye rekoruydu ama bununla da yetinmedik. Çünkü bizim hedefimiz 2015 yılında Avrupa ortalaması olan 15 rakamına ulaşmaktı. 2015 yılında da 15 değerine ulaştık. 2016 yılında ise 20 olan hedefin de üzerine çıktık 22.1 değerine ulaştık. İnşallah 2018 yılının sonuna geldiğimizde 25 değerine ulaşmayı hedefliyoruz. Şu anki rakamlarımıza bakıldığında geçen senenin bu dönemine göre 2 kat daha fazla orana sahibiz. İnanıyoruz ki 2018 yılında 25 değerinde ulaşacağız.\"

\'GECENİN 2\'SİNDE BİR TELEFON GELDİ, YENİ BİR HAYATA BAŞLADIM\'

Böbrek nakli yapılan halk oyunları eğitmeni ve Serkan İstikbal de toplantıya katıldı. 2 yıl diyalize girdiğini anlatan İstikbal, \"Bursa Yüksek İhtisas Hastanesi\'ne kayıt olduktan sonra yaklaşık 2 ay içerisinde organ naklim gerçekleşti. Gecenin 2\'sinde bir telefon geldi ve yeni bir hayata başladım\" dedi. Böbrek nakli olan Zuhal Demiralp ise vatandaşların organ nakli konusunda hassas ve duyarlı davranmalarını isteyerek, \"Hayat çok zor. Gece saat 10\'da makineye bağlanıyorum, sabah saat 10\'a kadar bütün bir gece bir odanın içinde olmak zorundayım. Tabii ki şimdi organla her istediğimi yapabiliyorum. Herkesi organ nakli konusunda duyarlı olmaya davet ediyorum\" diye konuştu.



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