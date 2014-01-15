Bursa Emniyet Müdürlüğü'nde 14 şube müdürünün görev yeri değiştirildi

Yolsuzluk ve rüşvet operasyonlarının ardından başlayan görev değişiklikleri ile birlikte Bursa Emniyet Müdürlüğü'ne atanan Sabri Durmuşlar, göreve gelmesinin ardından, 14 şube müdürünün görev yerlerini değiştirdi.Durmuşlar, bazı yardımcılarının sorumluluk alanlarında da değişikliğe gitti.

Bursa Emniyet Müdürü Ali Osman Kahya'nın, 17 Aralık operasyonunun ardından, görevden alınması sonucu, Bolu'dan Bursa Emniyet Müdürlüğü'ne atanan ve Cuma akşamı yeni görevine başlayan Sabri Durmuşlar, bu akşam şube müdürleri arasında görev değişikliği yaptı.

Yapılan değişiklikler arasında, Asayiş Şube Müdürü, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Personel Müdürlüğü, Güvenlik Şube Müdürlüğü gibi toplam 14 şube müdürünün yerleri değiştirilirken, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürleri yerlerinde kaldı.

Bursa Emniyet Müdürlüğü'nde görev yapan Emniyet Müdür Yardımcılarının ise sorumluluk alanları yeniden belirlendi.