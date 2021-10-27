Bursa'da muhabirlerin elinden bıçağı aldığı sanık, 7 ayrı suçtan yargılanacak

Bursa’da bir süre birlikte yaşadığı S.K.’yi (26), bıçak zoruyla kaçırmaya çalışırken Demirören Haber Ajansı muhabirleri Derya Evren ile İsmail Hakkı Seymen'in durdurduğu ve polis ekipleri tarafından gözaltına alınıp, tutuklanan Tolgahan Toktaş (25) 7 ayrı suçtan yargılanacak. Toktaş, olay günü S.K.’ye ‘Seni öldürmek istiyorum’ dediğini itiraf etti.

Tolgahan Toktaş hakkında Cumhuriyet Savcılığında yürütülen soruşturma tamamlandı. Toktaş hakkında hazırlanan iddianame, Bursa 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde kabul edildi. İddianamede, Toktaş’ın verdiği ifade de dikkat çekti.

İddianamede, Tolgahan Toktaş'ın, S.K.'nin adresini, e-posta hesabındaki konum bilgilerinden bulup, kapısına dayandıktan sonra boynuna bıçak dayadığını kabul ettiği yer aldı. Toktaş hakkında, 'konut dokunulmazlığını ihlali', 'cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak', 'nitelikli cinsel saldırı', 'kişilerin huzur ve sükununu bozma', 'silahlı tehdit', 'hakaret' ile 'bilişim sistemine girme' suçlarından dava açıldı.

Toktaş ifadesinde şunları söyledi:

“S.K. daha önce de evi terk etmişti. O zaman elektronik posta hesabında gittiği yerlerin konumunu gösterdiğini bildiğim için S.K.’ye ait posta hesabına girip gittiği konumlardan kaldığı yeri bulmuştum. O zaman onu almıştım ve barışmıştık. Fakat S.K. tekrar evi terk etti. Bu sefer de sosyal medya hesaplarına girip görüştüğü emlakçıları ve beni aldattığını düşündüğüm kişinin hesabını buldum. Emlakçılarla iletişime geçerek tuttuğu evi öğrendim. Olay günü kapısına dayandım. Bir süre tartıştık sonra o evdeki bıçağı alıp bana saldırdı. Parmağım kesildi. Ben de elindeki bıçağı alıp boynuna dayadım."

"Bana ‘Ne yapmak istiyorsan yap’ dedi. Ben de ona ‘Seni öldürmek istiyorum’ dedim. Daha sonra evden çıktık. S.K. bayılma taklidi yapınca çevredekiler taksi çağırdı. Biz de o taksiye bindik ve olayın olduğu yere kadar geldik. Burada taksi durunca S.K. kendini dışarı attı. O sırada sonradan gazeteci olduğunu öğrendiğim bir kadın geldi. Cama vurdu, kapıyı açıp, S.K’yi taksiden indirdi. Benim de belimdeki bıçağı aldı. Sonra polisler geldi ve emniyete gittik.”

Muhabiri polis sanmış

Savcı hazırladığı iddianamede, Toktaş’ın kendisi hakkında uzaklaştırma kararı aldıran S.K.’yi bıçak zoruyla kaçırdığına, kaçırmadan önce cinsel tacizde bulunduğuna, Toktaş’ın olaya müdahale eden muhabir Derya Evren’i polis sandığı için belindeki bıçağı verdiğine ve bu yüzden bıçağı kendi rızasıyla teslim etmesinin etkin pişmanlık kapsamına girmeyeceğine dikkat çekti.

Toktaş’ın yargılanmasına ileriki günlerde başlanacak

Toktaş’ın daha önce de S.K.’ye ait adresi genç kadının e-posta hesabı yoluyla bulduğuna değinilerek, iddianamede savcı, Toktaş’ın, 'konut dokunulmazlığını ihlal, cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, hakaret, cinsel saldırı, bilişim sistemine girme, kişilerin huzur ve sükununu bozma ve silahla tehdit” suçlarından ayrı ayrı cezalandırılmasını istedi. İddianame, 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Toktaş’ın yargılanmasına ileriki günlerde başlanacak. (DHA)

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